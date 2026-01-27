В январе 2026 года стрелки символических часов Судного дня были переведены вперед и остановились на отметке в 85 секундах до «ядерной полуночи». Этот показатель стал самым тревожным за всю 78-летнюю историю проекта, который ведет «Бюллетень ученых-атомщиков» с 1947 года. Решение было объявлено на ежегодной церемонии, основанной на оценке трех ключевых угроз: ядерных рисков, климатического кризиса и опасностей от новых технологий.
Совет по науке и безопасности издания констатировал, что мир не только не прислушался к прошлогодним предупреждениям, но и двинулся в более опасном направлении. Вместо снижения напряженности крупные державы, по мнению аналитиков, стали более агрессивными и националистичными, а их лидеры все чаще используют риторику, усугубляющую экзистенциальные риски.
Ключевые факторы, приблизившие «полночь»
Ядерная угроза и гонка вооружений:
- Продолжение конфликта в Украине и появление новых очагов напряженности с участием ядерных держав (Индия—Пакистан, удары по Ирану).
- Полномасштабная гонка вооружений: наращивание арсеналов и модернизация систем доставки в США, России и Китае.
- Разработка США системы глобальной ПРО «Золотой купол», повышающей риск милитаризации космоса.
- Отсутствие диалога по контролю над вооружениями. Истечение Договора СНВ-III в феврале 2026 года положит конец десятилетиям усилий по ограничению ядерных арсеналов.
- Рассматриваемая США возможность возобновления ядерных испытаний.
Климатический кризис:
- Установлены новые антирекорды: уровень углекислого газа в атмосфере достиг 150% от доиндустриального уровня, зафиксированы рекордно высокие средние температуры.
- Учащение катастрофических погодных явлений: масштабные наводнения (Конго, Бразилия) и засухи (Перу, Амазония, Африка), волны жары в Европе, унесшие десятки тысяч жизней.
- Отсутствие прогресса на международных климатических переговорах и политика администрации Трампа, направленная против возобновляемой энергетики.
Опасные технологии и биориски:
- Использование искусственного интеллекта (ИИ) в оборонных секторах ведущих держав без должных гарантий безопасности, включая интеграцию в системы ядерного управления.
- Отмена США ранее принятых норм безопасности ИИ.
- Развитие синтетической биологии («зеркальные формы жизни»), создающее риск непреднамеренного высвобождения патогенов.
Что предложили аналитики «Бюллетеня» для отведения угрозы
- Возобновить диалог по контролю над вооружениями (в первую очередь России и США) и соблюдать моратории на испытания.
- Установить международные ограничения на создание «зеркальных форм жизни» и использование ИИ для создания биологических угроз.
- США — отказаться от политики, тормозящей развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и инвестировать в отказ от ископаемого топлива.
- Ведущим державам (США, Россия, Китай) — совместно выработать руководящие принципы по военному применению ИИ, особенно в ядерной сфере.
Часы Судного дня были созданы участниками Манхэттенского проекта, включая физика-теоретика и общественного деятеля-гуманиста Альберта Эйнштейна. За свою историю они показывали как оптимистичные 17 минут до полуночи (1991 год, после подписания СНВ-1), так и критические 2 минуты (1953 год, после испытания водородной бомбы). Текущие 85 секунд — новый исторический антирекорд, отражающий мнение научного сообщества о беспрецедентной концентрации глобальных угроз.