В январе 2026 года стрелки символических часов Судного дня были переведены вперед и остановились на отметке в 85 секундах до «ядерной полуночи». Этот показатель стал самым тревожным за всю 78-летнюю историю проекта, который ведет «Бюллетень ученых-атомщиков» с 1947 года. Решение было объявлено на ежегодной церемонии, основанной на оценке трех ключевых угроз: ядерных рисков, климатического кризиса и опасностей от новых технологий.

Совет по науке и безопасности издания констатировал, что мир не только не прислушался к прошлогодним предупреждениям, но и двинулся в более опасном направлении. Вместо снижения напряженности крупные державы, по мнению аналитиков, стали более агрессивными и националистичными, а их лидеры все чаще используют риторику, усугубляющую экзистенциальные риски.

Ключевые факторы, приблизившие «полночь»

Ядерная угроза и гонка вооружений:

Продолжение конфликта в Украине и появление новых очагов напряженности с участием ядерных держав (Индия—Пакистан, удары по Ирану).

Полномасштабная гонка вооружений: наращивание арсеналов и модернизация систем доставки в США, России и Китае.

Разработка США системы глобальной ПРО «Золотой купол», повышающей риск милитаризации космоса.

Отсутствие диалога по контролю над вооружениями. Истечение Договора СНВ-III в феврале 2026 года положит конец десятилетиям усилий по ограничению ядерных арсеналов.

Рассматриваемая США возможность возобновления ядерных испытаний.

Климатический кризис:

Установлены новые антирекорды: уровень углекислого газа в атмосфере достиг 150% от доиндустриального уровня, зафиксированы рекордно высокие средние температуры.

Учащение катастрофических погодных явлений: масштабные наводнения (Конго, Бразилия) и засухи (Перу, Амазония, Африка), волны жары в Европе, унесшие десятки тысяч жизней.

Отсутствие прогресса на международных климатических переговорах и политика администрации Трампа, направленная против возобновляемой энергетики.

Опасные технологии и биориски:

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в оборонных секторах ведущих держав без должных гарантий безопасности, включая интеграцию в системы ядерного управления.

Отмена США ранее принятых норм безопасности ИИ.

Развитие синтетической биологии («зеркальные формы жизни»), создающее риск непреднамеренного высвобождения патогенов.

Что предложили аналитики «Бюллетеня» для отведения угрозы

Возобновить диалог по контролю над вооружениями (в первую очередь России и США) и соблюдать моратории на испытания. Установить международные ограничения на создание «зеркальных форм жизни» и использование ИИ для создания биологических угроз. США — отказаться от политики, тормозящей развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и инвестировать в отказ от ископаемого топлива. Ведущим державам (США, Россия, Китай) — совместно выработать руководящие принципы по военному применению ИИ, особенно в ядерной сфере.

Часы Судного дня были созданы участниками Манхэттенского проекта, включая физика-теоретика и общественного деятеля-гуманиста Альберта Эйнштейна. За свою историю они показывали как оптимистичные 17 минут до полуночи (1991 год, после подписания СНВ-1), так и критические 2 минуты (1953 год, после испытания водородной бомбы). Текущие 85 секунд — новый исторический антирекорд, отражающий мнение научного сообщества о беспрецедентной концентрации глобальных угроз.