Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев выступил с инициативой по изменению действующих нормативов проектирования общественных туалетов, приводящих к систематическому образованию длинных очередей в женские санузлы. Соответствующее обращение он направил в департамент градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России.

Поводом для этого стали многочисленные жалобы жительниц и гостей города, которые регулярно сталкиваются с проблемой длительного ожидания в культурных учреждениях, аэропортах, на спортивных аренах и вокзалах.

В периоды пиковых нагрузок женщины вынуждены тратить до 15-20 минут на посещение туалета, в то время как мужские уборные остаются практически свободными, отметил депутат.

Цивилев выделил три ключевых фактора, игнорируемых текущими нормативами:

физиологические особенности женщин,

их социальную роль, связанную с сопровождением детей и пожилых родственников,

наличие писсуаров в мужских туалетах, многократно увеличивающих их пропускную способность.

«Проблема выходит за рамки бытового неудобства и свидетельствует о структурном дисбалансе в проектировании общественной инфраструктуры, который приводит к фактической дискриминации по признаку пола», — подчеркнул депутат в своем телеграм-канале.

В пакете предложений, направленных Цивилевым в Минстрой, содержатся следующие меры:

введение обязательного расчета пропускной способности санузлов для объектов с одновременным пребыванием от 500 человек,

закрепление соотношения санитарных приборов 2:1 в пользу женских туалетов на строящихся объектах,

разработка методических рекомендаций по перепланировке существующих санузлов в рамках программ капремонта и реновации.

По мнению Цивилева, реализация этих мер не только устранит существующий дисбаланс, но и приведет российские стандарты в соответствие с лучшими международными практиками, создав комфортную и справедливую городскую среду для всех граждан.

Подписчики депутата решили, что инициатива об изменении норм для туалетов связана с жалобами его супруги, однако Цивилев отверг эти предположения.

Изданию «Ротонда» политик рассказал, что к разработке соответствующих предложений стал его личный опыт во время посещения оперы «Сказки Гофмана» в Мариинском театре. Ожидая в очереди в буфет, расположенной рядом с женским туалетом, Цивилев стал свидетелем разговора женщин, возмущенных постоянными очередями.

Когда депутат попытался объяснить ситуацию разницей в скорости посещения туалета мужчинами и женщинами, в ответ он услышал, что «на всех мероприятиях такой бардак».

По словам Цивилева, в итоге его отчитали за непонимание сути проблемы, отметив, что дорогостоящие здания строились без учета разницы во времени посещения санузлов разными полами. После этого инцидента он представился женщинам и пообещал решить проблему на уровне законодательных инициатив.

«Я ушел, как побитая собака, и долго думал», — признался политик.

Цивилев также отметил полярную реакцию на свое предложение: женщины единодушно поддержали инициативу, в то время как многие мужчины сочли ее незначительной и не заслуживающей внимания.