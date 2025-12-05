Психолога и основателя реабилитационного центра «Антонов PRO» — Максима Антонова — арестовали по обвинению в незаконном лишении свободы (пп. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК), сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Ранее несколько пациентов рехаба пожаловались, что их удерживали, не давали свободно передвигаться и систематически подвергали насилию.

Антонову также предъявили обвинения по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК).

Психолог вину не признал. В ходе заседания он заявил, что не понимает, с чем связано возбуждение уголовного дела. По словам фигуранта, за 15 лет работы он «не был пойман за правонарушениями», никогда не скрывался и успел даже записать подкасты с депутатами Госдумы.

Также Антонов утверждает, что тратил все вырученные средства от работы рехаба на содержание постояльцев — «алкоголиков, наркоманов, закладчиков и женщин с низкой социальной ответственностью».

«У некоторых из них были психопатологии. Есть документы и видеозаписи. Есть группы, куда добавлялись родственники, туда отправлялись видеоотчеты. Мне не за что переживать, потому что я ни копейки не получал за это. Все деньги уходили на еду и на проживание этих ребят. Меня много кто спонсировал, помогал мне», — цитирует подозреваемого Shot.

Он сказал, что продолжит помогать людям вне зависимости от своего местоположения, но «не видит причин изолировать [его] от общества».

Антонов утверждает, что пострадал при задержании: его якобы избили и не давали встретиться с адвокатом. «Меня бьют и не дают таблетки, у меня украли деньги. Я никого не убивал, я ни в чем не виноват», — жаловался он.

Защита Антонова заявила в суде, что у него есть подтвержденные заболевания, требующие приема таблеток и несовместимые с пребыванием в СИЗО, — прогрессирующий атеросклероз, киста левой почки, нарушение ритмов сердца и проблемы со щитовидной железой. Кроме того, добавил адвокат, у владельца рехаба есть жена, трое детей от разных браков и мать-инвалид на попечении.

Суд не внял доводам защиты и по ходатайству обвинения отправил Антонова в СИЗО до 3 февраля 2026 года. По тому же делу задержаны финансовый директор Михаил Петушков, волонтеры Павел Колесов и Кирилл Вихарев. ТАСС сообщил, что они признали вину и дали показания против Антонова.

Рехаб «Антонов Pro» (ООО «Серца») находится в подмосковной деревне Малое Видное. На его сайте обещана помощь в борьбе с разными видами зависимости — наркотической, алкогольной, игровой (лудоманией) и другими.

Антонов активно занимался продвижением своего проекта: в частности, он добился, чтобы медийные личности записывали пожелания для постояльцев. Среди тех, кто выпустил такие обращения, — певец Нилетто (Данил Прытков), комик Айдар Гараев, рэпер Птаха (Давид Нуриев), блогер Михаил Литвин, актриса Мария Андреева и другие.