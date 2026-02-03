Кировский районный суд Екатеринбурга обратил в доход государства 100% долей в ООО «Корона Тэхет» и ООО «Индра-М», которым принадлежит более 300 земельных участков стоимостью свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. Активами ранее владел экс-депутат Госдумы Малик Гайсин.

По версии следствия, Гайсин в 1996—2000 годах лично и через доверенных лиц незаконно участвовал в управлении этими компаниями, «скрыто ими владел, получая прибыль и развивая благодаря этому бизнес», направляя прибыль на формирование активов за счет средств, полученных от компаний, ранее конфискованных по искам Генпрокуратуры.

В марте 2023 года Гайсина задержали и обвинили в злоупотреблении полномочиями — через суд в пользу государства взыскали акции «Уралбиофарма», банка «Вятич», а также доли в «Вагран» и «Актай-М» на сумму 3 млрд рублей.

В августе того же года Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску прокуратуры постановил изъять эти активы, установив, что Гайсин приобрел их в нарушение антикоррупционного закона, будучи парламентарием в 1995—1999 годах. По версии следствия, фигурант дела скупал акции старейшей фармкомпании ОАО «Уралбиофарм», став ее монопольным владельцем с долей 99,995%, а также приобрел банк «Вятич», входя в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам и используя сведения ограниченного доступа.

Для ведения бизнеса он учредил ООО «Вагран» и ООО «Актай-М», которым принадлежало по 24,9% акций «Уралбиофарма», и фирмы выполняли роль «номинальных держателей».

Как писал «Коммерсантъ», представитель прокуратуры заявил в суде, что депутат должен был быть сосредоточен на исполнении обязанностей, а не улучшать благосостояние: «Кто-нибудь помнит его пламенную речь в парламенте, яркие законодательные инициативы? Такой информацией никто не располагает. Зато предостаточно информации про то, как Гайсин в тот период значительно улучшил свое благосостояние».

Юристы бизнесмена возражали, что он открыто владел активами более 30 лет без претензий со стороны государства, приобрел акции «Уралбиофарма» в 1994-1995 годах в ходе приватизации на чековых аукционах, а акции банка «Вятич» — в 1996 году, вложив значительные средства.

«Никаких коррупционных действий я не совершал. Иск был подан не в интересах государства, а в интересах частных лиц», — заявил Гайсин, пообещав обжаловать решение.

«Ъ» отмечал, что бывший парламентарий проходит по делу о злоупотреблении полномочиями и растрате в особо крупном размере. Как считает следствие, Гайсин, будучи главой завода «Исеть», выдал займы подконтрольным компаниям, причинив ущерб предприятию на 333 млн рублей. В конце марта 2023 года суд изъял в доход государства пакет акций завода.

В марте 2025 года Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на движимое и недвижимое имущество Гайсина, экс-гендиректора «Уралбиофарма» Станислава Гришелева и бывших членов совета директоров предприятия Айдана Гайсина, Гульсины Муллахметовой и Игоря Мороза, а также на 62% в уставном капитале «Средуралинвест-МТ», принадлежавшие экс-депутату.