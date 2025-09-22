Тверской районный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов компаний «Востокцемент» и «Ренессанс». Они, согласно материалам дела, принадлежат семье бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который ранее был осужден за коррупционные преступления, а через некоторое время отправился на СВО, передает ТАСС.

Совокупная стоимость групп компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» оценивается почти в 80 млрд рублей. По имеющимся данным, годовая выручка предприятий превышает 51 млрд рублей, а чистая прибыль составляет 5,4 млрд рублей.

Ответчиками по делу проходили более десяти физических и юридических лиц. В их числе значатся братья Игоря Пушкарева — Андрей и Владимир, его сын Андрей, родители Сергей и Татьяна Пушкаревы, а также супруга Наталья. Сам бывший мэр в перечне ответчиков не указан.

Среди других ответчиков также значатся бывший глава «Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа» Евгений Дещенко, юрлица АО «Бетоныч», АО «Дальцемент», АО «Ренессанс Актив» и другие компании.

Сведения из ЕГРЮЛ свидетельствуют о переплетении корпоративных и управленческих ролей ответчиков в рамках соответствующих бизнес-структур. Так, Евгений Дещенко выступает одновременно совладельцем и руководителем нескольких юридических лиц группы «Ренессанс», включая ООО «Ренессанс Актив Проект», где совладельцами с ним значатся Алексей и Татьяна Пушкаревы.

Параллельно наблюдается схожая модель в отношении активов группы «Востокцемент»: Алексей Сысоев и Виктор Иванов являются совладельцами ООО «Востокцемент» совместно с Андреем Пушкаревым, который, в свою очередь, занимает позицию генерального директора как в этой компании, так и в МКАО «ПБСД Холдинг». Примечательна кадровая преемственность в АО «Дальцемент», где нынешний руководитель Алексей Пушкарев сменил на этом посту другого фигуранта дела — Алексея Сысоева.

Согласно позиции следствия, изложенной в материалах дела, в период нахождения на госслужбе Игорь Пушкарев осуществлял фактический контроль над группой коммерческих компаний. Это обстоятельство было скрыто от контролирующих органов, так как информация о владении не была задекларирована, передает РИА Новости.

Для дальнейшего сокрытия происхождения средств бенефициары указанных активов на системной основе использовали сложные схемы с привлечением офшорных юрлиц и различных зарубежных финансовых инструментов, что позволяло им длительное время уклоняться от контроля со стороны правоохранительных органов.

Дела против Игоря Пушкарева и его окружения

Первый обвинительный приговор Игорю Пушкареву был вынесен Тверским судом Москвы в апреле 2019 года. Суд установил, что в период с 2009 по 2015 год, занимая пост мэра Владивостока, он организовал коррупционную схему. За получение взяток на общую сумму 75 млн рублей он ограничивал конкуренцию на муниципальных конкурсах по строительству дорог, обеспечивая победу подконтрольному МУП «Дороги Владивостока».

Это предприятие затем заключало контракты на поставку материалов с компаниями группы «Востокцемент», что в итоге принесло близким родственникам градоначальника дивиденды в размере 471,7 млн рублей. За эти преступления Пушкарев был приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его брат, Андрей Пушкарев, получил условный срок, а их сообщник, бывший глава МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников — десять лет колонии.

Кроме того, в марте 2020 года Советский районный суд Владивостока взыскал в госбюджет более 1,4 млрд рублей, которые Игорь Пушкарев, его брат и Андрей Лушников, а также шесть компаний группы «Востокцемент» незаконно получили по муниципальным контрактам в 2008-2016 годах.

Позже, в июле 2022 года, Ленинский районный суд Владивостока добавил экс-мэру города еще пять лет лишения свободы по новому эпизоду — злоупотреблению должностными полномочиями. В декабре 2024 года Пушкарев вышел из колонии, заключив контракт с Минобороны России для участия в военной операции.