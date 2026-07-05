Основателю LVMH и богатейшему человеку Франции Бернару Арно доначислили около €22,5 млн налогов, и это решение подтвердил административный апелляционный суд Парижа. Об этом сообщает La Tribune со ссылкой на решение судебной инстанции.

Согласно судебному решению, супруги Арно должны выплатить €12,96 млн дополнительных налоговых взносов за 2010 год, а также €9,5 млн в рамках налога на солидарность с состояний за период с 2012 по 2015 год. В сумме с пенями и процентами речь идет о почти €22,5 млн.

Это решение стало результатом многолетней тяжбы: в декабре 2020 года административный трибунал Парижа освободил Арно от этих обязательств, однако затем министерство экономики Франции трижды обжаловало это решение в апелляционных инстанциях, и в итоге оно было пересмотрено.

Спор связан со сложной структурой владения акциями LVMH. Они принадлежат семье Арно не напрямую, а через каскад холдингов во главе с бельгийской компанией Pilinvest, где миллиардер владеет долей в €368,4 млн. По мнению налоговиков, бизнесмен создал эту схему, чтобы платить меньше налогов.

Его представитель уже объявил, что решение апелляционной инстанции будет обжаловано в Государственном совете. Адвокаты миллиардера утверждают, что налоговая служба вместо обычной проверки провела полномасштабное расследование с вовлечением властей Люксембурга и Багамских островов, не соблюдая при этом установленные законом процедуры.

Кто такой Бернар Арно

Бернар Арно — французский предприниматель и инвестор, председатель совета директоров и генеральный директор группы LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, крупнейшего в мире конгломерата товаров класса люкс. Родился в 1949 году в городе Рубе на севере Франции. На протяжении последних лет неоднократно признавался самым богатым человеком в мире по версии журналов Forbes и Bloomberg. По состоянию на 2026 год его активы оцениваются в $233 млрд.

В 1984 году Арно приобрел обанкротившийся текстильный конгломерат Boussac, в составе которого оказался Christian Dior, вложив в эту сделку $15 млн из семейного капитала.

В 1987 году произошло слияние производителей шампанского Moët & Chandon и Hennessy с домом моды Louis Vuitton, в результате чего образовалась группа LVMH. Воспользовавшись внутренними распрями между основателями компаний, Арно тайно скупал акции и к 1989 году получил контроль над объединенной группой. С тех пор он постоянно расширял империю, приобретая все новые и новые бренды.

Арно также известен как крупный меценат. LVMH выделила €200 млн на восстановление собора Нотр-Дам-де-Пари, который вновь открылся для посетителей в декабре 2024 года. Компания также выступала главным спонсором Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Бизнес-империя LVMH

LVMH объединяет 75 брендов в пяти секторах люксового рынка. В сфере моды и кожаных изделий под контроль группы входят Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Givenchy, Kenzo и Loewe. В виноделии и производстве крепких напитков LVMH владеет такими домами, как Moët & Chandon, Dom Pérignon, Hennessy, Krug и Glenmorangie. Парфюмерно-косметическое направление представлено сетью Sephora и парфюмерией Dior. В сегменте часов и ювелирных изделий группе принадлежат Tiffany & Co., Bulgari, TAG Heuer и Hublot. Кроме того, LVMH управляет розничной сетью DFS Group.

Семья Арно владеет виноградниками Château d’Yquem, замком XVI века в Сент-Эмильоне и недвижимостью в Сен-Тропе. LVMH активно инвестирует в гостиничный бизнес: под управлением группы находятся отели Cheval Blanc, Bvlgari Hotels и сеть Belmond, объединяющая более 50 отелей в 24 странах мира.

В 2021 году LVMH совершила крупнейшее в истории индустрии люкса приобретение, купив американского ювелира Tiffany & Co. за $15,8 млрд. Помимо LVMH, холдинговая компания Арно Agache владеет 40% частной инвестиционной фирмы L Catterton с активами в $37 млрд. Через венчурное подразделение Aglaé Ventures Арно инвестирует в технологические компании, включая Netflix и ByteDance (владельца TikTok).

В 2024 году Арно через свою компанию Agache приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба Paris FC. Оценка сделки составила около $100 млн. В 2025 году клуб вышел в Лигу 1 — высший дивизион французского футбола. LVMH также заключила десятилетний спонсорский контракт с Formula 1 на сумму более $1 млрд.