Мировой суд Советского района Уфы оштрафовал на 4 тысячи рублей организатора концерта группы «Ленинград» за нецензурную лексику во время мероприятия. Об этом сообщил телеканал UTV.

Судебный иск подал один из членов сообщества многодетных родителей Москвы Вячеслав Тетерин, обративший внимание на выступление «Ленинграда» в Уфе 16 октября.

«Мы видим то, что происходит с нашей прекрасной молодежью, которая… Не виню ее то, что она ходит в эти концерты, потому что не приучена она к хорошему. Она воспиталась на Шнуровых, на «Комеди-клаб», на «Дом-2», — сказал Тетерин.

Концертный директор «Ленинграда» Табриз Шахиди, в свою очередь, назвал жалобы на брань в текстах группы «ханжеством» и напомнил, что все концерты коллектива имеют возрастную маркировку «18+».

«То есть это категория граждан, которая по закону имеет право находиться на концертах для взрослых: думающих, осознанных, воспитанных хорошей музыкой. Про хорошую музыку отмечу отдельно», — пояснил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Шахиди также отметил, что тысячи посетителей выступлений «Ленинграда» для группы «важнее одного пустосвята», и выразил уверенность в том, что в современном мире ханжество уже «не модно вовсе».

Директор «Ленинграда» также заявил, что в музыкантов уровня этой группы в России «меньше, чем пальцев на одной руке», а лидер коллектива Сергей Шнуров представляет собой пример «безупречного мастера популярных песенных словоформ».

Ранее стало известно, что Кировский районный суд Новосибирска отменил постановление мирового судьи, который назначил штраф в 40 тысяч рублей компании «Ф икс 9», выступившей как организатор концерта группы «Ленинград». Районный суд также принял решение о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.