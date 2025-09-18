Как стало известно RTVI, Преображенский суд Москвы недавно снял арест с имущества экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Оно было арестовано в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества, мошенничестве и коммерческом подкупе, по которому Абызов получил 12 лет колонии со штрафом 80 млн рублей.

С ходатайством о снятии ареста с имущества экс-министра российского правительства в суд обратилось управление Росимущества в Тверской области. В ходатайстве сказано, что по приговору суда недвижимость Абызова была арестована, конфискована и обращена в доход государства «как эквивалент похищенной суммы, а также как эквивалент легализации». Однако арест этого имущества не позволял ведомству исполнить решение суда и оформить его в собственность Российской Федерации.

Речь, в частности, идет об одном нежилом здании, а также долях Абызова еще в четырех зданиях.

«Суд приходит к выводу, что в настоящий момент отпала необходимость в применении ранее наложенного ареста на недвижимое имущество, так как указанная мера процессуального принуждения препятствует исполнению вступившего в законную силу приговора, в связи с чем, подлежит отмене», — говорится в решении Преображенского суда.

В мае этого года суд удовлетворил аналогичное ходатайство Росимущества в отношении еще одного объекта недвижимости, который числился за Абызовым.

Дело Абызова

Михаил Абызов, занимавший в 2012-2018 годах пост министра по вопросам «Открытого правительства», был арестован в марте 2019 года. На него и еще нескольких человек завели дела о создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК), а также коммерческом подкупе (ст. 289, ч. 4 ст. 204 УК).

По мнению следствия, Абызов и его подельники похитили у «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и Региональных электрических сетей (РЭС) 4 млрд рублей, которые затем вывели из России на Кипр. Деньги похищали «путем обмана акционеров» этих компании, при этом, как установило следствие, фигуранты дела «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». Кроме того, в материалах дела утверждается, что подсудимые занимались незаконной предпринимательской деятельностью «с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд рублей».

В декабре 2023 года суд вынес обвинительный приговор: Абызова приговорили к 12 годам лишения свободы со штрафом в 80 млн рублей. Также суд постановил конфисковать арестованное во время следствие имущество бывшего министра на сумму свыше 23,5 млрд рублей. Под арестом, в частности, оказались земельные участки, квартиры, комнаты и машино-места, принадлежащие Абызову. Еще под арест попали счета экс-министра, его родственников, а также связанных с ним компаний. В июне 2024 года Росимущество выставляло на торги квартиру Абызова площадью 135,4 кв. м на проспекте 60-летия Октября в Москве за 32, 7 млн рублей. Однако уже в августе имущество было снято с продажи.

18 сентября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в отношении Абызова может быть возбуждено новое уголовное дело, а самого экс-министра уже этапировали в Москву. «В настоящее время осужденный находится в столичном СИЗО, с ним проводятся следственные действия в рамках расследования нового уголовного дела, фигурантом которого может стать экс-министр», — отметил источник информагентства. В свою очередь адвокаты Абызова заявили РИА Новости, что им об этом ничего не известно.