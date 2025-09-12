Никулинский суд Москвы по требованию военного прокурора ограничил доступ к сайту, где публиковались предложения об услугах наемных убийц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Представитель гособвинения установил, что информация о возможности заказать убийство находилась в свободном доступе и не была защищена от детей. Суд согласился с доводами истца о том, что любой интернет-пользователь мог беспрепятственно посетить ресурс, ознакомиться с его содержанием и скопировать данные, что представляло общественную опасность.

По данным телеграм-канала Mash, на портале действовал прейскурант на заказные убийства с разной ценой в зависимости от метода:

Инсценировка несчастного случая (например, падение с высоты) — 170 тыс. рублей.

Имитация самоубийства — 200 тыс. рублей.

Отравление бесследным ядом — от 400 тыс. рублей.

В судебном решении говорится, что в соответствии с российским законодательством, заказные убийства являются тяжким преступлением. Уголовная ответственность распространяется не только на непосредственного исполнителя, но и на организаторов, подстрекателей и пособников, причастных к совершению расправы за вознаграждение.

Поскольку на интернет-ресурсе в открытом доступе размещены сведения о возможности заказать убийство, содержащаяся на нем информация признается запрещенной к распространению на территории России, постановил суд. Этому же запрету подлежат любые действия, направленные на ее размещение.