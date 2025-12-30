Суд на два месяца поместил под арест главу муниципального образования «Дачное» Вадима Сагалаева, который обвиняется в убийстве и покушении на убийство общеопасным способом. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Сагалаев совместно с местным жителем Сергем Фоминым (Мусейибовым) создал и возглавил организованную группу, с целью совершения особо тяжких насильственных преступлений, в которую, среди прочих, вошел депутат муниципального совета МО «Дачное» Игорь Заболотный.

Как пишет Фонтанка, в 2003 году у Сагалаева и Заболотного возник преступный умысел на убийство предпринимателя Евгения Дорфмана, его жены и охранника из-за перераспределения обыкновенных именных акций ОАО «ВНИИГИДРОЛИЗ» и ЗАО «САЙНТЕК».

Узнав место жительства и распорядок дня Дорфмана, участники преступной группы убили его охранника с помощью боевого нарезного огнестрельного оружия, а затем проникли в квартиру и расправились с самим бизнесменом и его супругой.

Помимо этого, Сагалаев и Фомин разработали план по установке взрывного устройства к автомобилю «Гелендваген» председателя совета директоров «Треста механизации строительных работ» Юрия Усанова.

Преступники неоднократно осматривали место жительства Усанова на Смольном проспекте и раздобыли самодельное взрывное устройство, состоящее из заряда бризантного взрывчатого вещества на основе тротила и гексогена весом 147 грамм.

Взрывное устройство было установлено на автомобиль 3 октября, однако соучастникам не удалось реализовать задуманное, так как исполнителя заметили посторонние лица. Злоумышленник скрылся с места, где оставил свои документы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов предотвратили взрыв, обезвредив СВУ.

Предположительно, исполнитель был убит после совершенного промаха. По месту его жительства был обнаружен пистолет «МАБ» с глушителем и поддельное водительское удостоверение. Самого мужчину обнаружить не удалось.