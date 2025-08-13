Василеостровский районный суд Петербурга запретил к распространению пять композиций группы «Ленинград», посчитав их тексты потенциально вредными для подростковой аудитории. Соответствующее решение было вынесено еще в октябре 2024 года, однако СМИ обратили на него внимание только 13 августа.

Речь идет о треках под названиями «Кандидат», «НЕТХ…Е», «Ч.П.Х», «ОСПА» и «РУССКИЕ». Согласно материалам дела, поводом для проверки послужило обращение некоего гражданина к сенатору Маргарите Павловой, которая затем инициировала прокурорскую проверку. В ходе мониторинга ведомство выявило десять интернет-ресурсов, где эти композиции и их тексты находились в открытом доступе.

Согласно выводам экспертов, в текстах песен были обнаружены признаки побуждения к насильственным действиям, а также элементы, представляющие угрозу для духовного, нравственного, социального, психического и физического здоровья подростков.

«При этом информацию, представленную в песнях, можно расценивать как содержащую скрытые приемы убеждающего воздействия на сознание, психику несовершеннолетних в целом», — сказано в тексте решения суда.

В итоге суд встал на сторону прокуратуры, введя ограничения на распространение этих песен на территории России.

В начале августа Октябрьский районный суд Петербурга запретил распространять в России три книги писателя Виктора Суворова (настоящее имя — Владимир Резун). Речь идет о произведениях «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?», «День М. Когда началась Вторая мировая война?» и «Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?».

Суд установил, что в спорных изданиях содержатся признаки целенаправленного искажения исторической правды с целью подрыва патриотических ценностей России. Экспертиза выявила попытки пересмотра установленных Нюрнбергским трибуналом фактов, распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также действия, оскверняющие память защитников Отечества. В материалах также обнаружено незаконное отождествление политики Советского Союза с действиями нацистской Германии.