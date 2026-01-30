Советский районный суд города Уфа избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для директора Государственного академического симфонического оркестра Башкирии Артура Назиуллина и директора Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Алмаза Саетова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Алмаз Саетов занимает должность директора филармонии с сентября 2023 года. Артур Назиуллин назначен директором симфонического оркестра в ноябре 2018 года.

Действия обвиняемых, по предварительной версии, были связаны с заключением договоров с местной предпринимательницей на проведение фестиваля классической музыки «Романтика осени» и международной книжной ярмарки «Китап Байрам». Соглашения были заключены без проведения конкурсных процедур по ценам, которые следствие считает завышенными. В результате республиканскому бюджету был нанесен ущерб, превышающий 15 млн рублей.

РБК со ссылкой на источники пишет, что это уголовное дело было выявлено в рамках расследования другого дела о хищении бюджетных средств, фигурантами которого являются предпринимательница Гульнара Юрина, возглавляющая АНОК «Дирекция культурных программ РБ», и директор Государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин.

Яруллин был задержан в конце мая 2025 года, ему предъявили обвинения в двух эпизодах превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сначала суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но позднее перевел мужчину под домашний арест.

Одним из эпизодов обвинения, согласно публикациям, является договор на подготовку площадки для конкурса «Время героев» в Уфе, который он заключил с Гульнарой Юриной в октябре 2023 года. По версии следствия, предпринимательница предоставила фиктивные документы о выполнении работ, стоимость которых была завышена. Стоимость услуг составила 33,5 млн рублей. Ущерб по делу оценивали в 9,8 млн рублей.

Юрину задержали в августе прошлого года, ей предъявили обвинения по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». До начала декабря женщина содержалась в СИЗО, однако после заключения соглашения о сотрудничестве со следствием и признания вины ее перевели под домашний арест.