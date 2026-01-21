Бывшая первая вице-королева планеты, модель Елена Шерипова была осуждена на три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Пресненский районный суд также постановил взыскать с подсудимой около 1,6 млн рублей в пользу потерпевших в качестве возмещения причиненного имущественного вреда. Женщина была взята под стражу в помещении суда.

Издание «Аргументы и факты» сообщило о расследовании уголовного дела в отношении Шериповой в январе 2025 года. По версии следствия, женщина занималась торговлей курсов моделинга, однако не выполняла взятых перед клиентами обязательств по оказанию помощи в построении карьеры.

В 2014 года директор страховой компании из Барнаула Елена Шерипова заняла второе место на конкурсе красоты для матерей Queen of the Planet на Мальте, в котором принимали участие 23 женщины. После победы на конкурсе она переехала в Москву, где основала школу модельного бизнеса Queen Models и свое агентство.

После того, как организация стала официальным партнером национальной премии «Супермама года-2016», Шерипова открыла онлайн-журнал, посвященный моде. В 2023 году она также основала некоммерческую организацию, целью которой были заявлены «просветительские и культурные проекты в области моды и театрального искусства для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей участников СВО».

Стоимость обучения в школе Шериповой составляла 75-80 тыс. рублей, однако обучение проводилось поверхностно, а окончивших курсы потерпевших добавляли в телеграм-чаты, где публиковались фиктивные объявления о кастингах и трудоустройстве, писал «Коммерсантъ».

В августе 2024 года Шерипова была задержана и помещена под домашний арест, а школа модельной школы была закрыта. Уголовное дело в ее отношении насчитывает более 150 эпизодов, а оценочный ущерб составил более 10 млн рублей.