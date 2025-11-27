Американская компания по производству консервированных супов Campbell’s объявила об увольнении вице-президента Мартина Бэлли. Axios пишет, что поводом для такого решения стали аудиозаписи, на которых топ-менеджер называет продукцию компании «супом для нищих», а индийских сотрудников производства «идиотами».

Слова Бэлли записал бывший сотрудник компании Роберт Гарза в ноябре 2024 года, когда пришел обсудить повышение своей зарплаты. По словам Гарзы, беседа быстро переросла в полуторачасовую «тираду», в ходе которой Бэлли назвал супы Campbell’s «высокообработанными продуктами» (нездоровая еда с большим содержанием добавок — прим. RTVI), а индийских рабочих «идиотами». Кроме того, руководитель признался, что приходил на работу под воздействием марихуаны.

«Кто покупает наше дерьмо? Я почти не покупаю продукцию Campbell’s. Теперь, когда я знаю, что там, содержится, это вредно для здоровья… биоинженерное мясо», — говорил Бэлли.

Позднее Гарза пожаловался другому менеджеру на недопустимые высказывания Бэлли и хотел направить обращение в отдел кадров. Ему посоветовали не делать этого, однако вскоре мужчину уволили.

В ноябре 2025 года в Campbell’s узнали о существовании аудиозаписи и инициировали проверку. Внутреннее расследование показало, что голос на записи действительно принадлежит Бэлли. Согласно сообщению на сайте Campbell’s, Бэлли не работает в компании с 25 ноября.

«Эти комментарии были вульгарными и оскорбительными, мы приносим извинения за причиненный ими вред», — сообщили в пресс-службе Campbell’s.

В Campbell’s также прокомментировали слова Бэлли о «бионженерном мясе», заявив, что все продукты для супов одобрены Министерством сельского хозяйства США и соответствуют высоким стандартам качества.

