Аниме, манга, айдолы — часть современной японской культуры, давно известной по всему миру. В самой Японии люди фанатеют от кого или чего угодно — от косплееров до паровозов. Съемочная группа RTVI отправилась туда и поговорила с бывшими айдолами, художником манги, косплеерами и фотографом, снимающим фанатов. О том, кто создает японскую поп-культуру и кто от нее фанатеет, как все это связано с экономикой и может ли образ Японии в скором времени измениться — смотрите в документальном фильме Сергея Морозова «Красота по-японски».

Ни баров, ни свиданий

Майли три года пела в айдол-группе. Она рассказала RTVI, что у коллектива было по три концерта в день, а в свободные дни ей приходилось еще работать в других местах.

«Я работала на четырех работах одновременно. Просто чтобы заработать на жизнь, потому что дохода айдола недостаточно: ты получаешь какие-то деньги, но их не хватает», — вспоминает Майли.

На концерты участницы группы добирались сами, таскали чемоданы с костюмами и сами же эти костюмы стирали, рассказывает девушка.

После шоу были фотосессии с фанатами. «Они были сложнее, чем концерты, потому что они так долго шли. И там было важно общаться. Надо было сильно напрягать мозги», — говорит Майли.

При этом время общения с каждым фанатом было ограничено. «Ставится таймер, и потом он начинает звенеть. Когда раздается звонок, айдол прощается. У нас услуга разговора длилась две минуты. И многие фаны все это время держали меня за руку, все эти две минуты», — рассказала собеседница RTVI.

Личная жизнь айдола обставлена запретами.

«Первое — это свидание. Свидания запрещены. Наша задача — беречь мечту наших фанатов. Если у нас появляется парень, это надо держать в тайне, чтобы не разрушить мечты наших фанатов», — пояснила Майли.

В группе, где пела Майли, айдолам запрещали ходить в бары и разговаривать на улице с фанатами. «Если нам кричали на улице «привет», мы в ответ могли только молча махать руками», — пояснила она.

Впрочем, сами фанаты были очень дисциплинированные, утверждает Майли. «Они очень воспитанные. Они старались не попадаться нам все время на глаза. А после концерта они сразу уезжали. Они очень хорошие люди», — подчеркнула девушка.

Группа Майли в итоге распалась. Девушка некоторое время провела на офисной работе, а теперь водит экскурсии по Токио.

Самурай-социофоб

Киносита — художник, который уже десять лет рисует свою мангу. Ему 36 лет. Он три года учился в школе для художников манги, сейчас работает в магазине, а по вечерам рисует в своей комнате.

Действие манги происходит в волшебном лесу, где правит злая королева, но ей бросают вызов самурай и панда.

«Самурай носит имя Хитоми Сиидзо, то есть социофоб. Он не любит разговаривать. Этот самурай — мой идеал, но в то же время я немного его стыжусь, — рассказывает Киносита. — Панду зовут Копан. На самом деле это корова. Просто все считают ее пандой. А самурай не знает, что есть такое животное панда, и поэтому самурай с первого взгляда увидел в ней корову».

Киносита говорит, что стал художником манги из-за школьной травли.

«Когда я учился в школе, надо мной издевались. Один парень приказал остальным не общаться со мной. Два года продолжались эти издевательства. В тот момент мне очень помогла манга, она поддерживала меня. Тогда я тоже решил стать художником манги, чтобы вдохновлять людей и давать им надежду», — рассказал художник.