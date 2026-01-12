Константинопольский патриарх Варфоломей планирует вытеснить русское православие с территории балтийских государств. Об этом пишет пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По словам представителей СВР, «расчленивший православную Украину» патриарх по последним данным «устремил свое черное око» на страны Балтии.

«Этот «дьявол во плоти» одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры», — говорится в тексте официального сообщения.

По информации ведомства, патриарх Варфоломей заручился поддержкой специальных служб Великобритании, которые занимаются активным распространением русофобских настроений в европейских странах.

В СВР выразили уверенность в том, что британская сторона поспособствовала контактам между «погрязшим в смертном грехе раскола» Варфоломеем и руководством стран Балтии ради «внесения смуты в русский православный мир».

Пресс-служба ведомства также назвала идейными союзниками патриарха местных националистов, совместно с которыми Варфоломей предпринимает действия, направленные на то, чтобы «оторвать» православные церкви Литвы, Латвии и Эстонии от Московского патриарха.

С этой целью, говорится в сообщении СВР, патриарх занимается переманиванием священников и паствы этих церквей в «искусственно созданные Константинополем марионеточные религиозные структуры».

В ведомстве объявили Варфоломея «константинопольским антихристом», чьи интересы не ограничиваются Украиной и Прибалтикой, а включают в себя также территорию Восточной Европы.

«В целях нанесения удара по «особо строптивой» Сербской православной церкви он намерен предоставить автокефалию непризнанной «Черногорской православной церкви»», — говорится в тексте официального сообщения.

По информации СВР, представители церковных кругов считают, что патриарх «буквально разрывает живое Тело Церкви», что ставит его в один ряд со лжепророками.