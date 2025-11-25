Доходы от конфликта на Украине «фактически спасают от банкротства» британскую экономику, поэтому Лондон настаивает на продолжении боевых действий. Об этом заявляет пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

По данным ведомства, только от поставок Украине беспилотников за счет стран ЕС ожидаемый доход составит более $6 млрд. При этом в Великобритании опасаются, что продолжению конфликта помешает «миротворческая активность» президента США Дональда Трампа, поэтому там подготовили «страховочный вариант», утверждает российская разведка.

«Сбить настрой Трампа на урегулирование» планируется путем его дискредитации, говорится в сообщении пресс-бюро. По данным СВР, Лондон в частности намерен «реанимировать фейковые “досье”» бывшего сотрудника британской внешней разведки MI6 Кристофера Стила с обвинениями Трампа и его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами.

«Однако британцам вряд ли удастся “войти в одну реку дважды”. Не вызывает сомнений, что Трамп поставит на место своих союзников за попытки использовать липовые и уже опровергнутые инсинуации», — отметили в СВР.

Досье на Трампа

Так называемое «досье Стила» утекло в СМИ незадолго до инаугурации Трампа на первый президентский срок в 2017 году. Отчет был написан для фирмы, связанной с кампанией тогдашнего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В досье утверждалось со ссылкой на анонимные источники, что у российских спецслужб якобы есть компромат на Трампа, который можно использовать для шантажа, в том числе видеоролики сексуального характера.

Отдельные части досье были переданы ФБР и цитировались в материалах разведки, в том числе касающихся предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. Многие утверждения, приведенные в отчете, так и не нашли подтверждения.

Сам Трамп назвал «досье Стила» фейком и охотой на ведьм. В компании бывшего британского разведчика Orbis Business Intelligence заявили, что отчет по Трампу предназначался только для служебного пользования и был обнародован без разрешения.

Трамп в 2022 году подал против Orbis иск о защите данных и возмещении ущерба, но Высокий суд Лондона отклонил его, поскольку претензии были предъявлены по истечении шестилетнего срока давности. Суд при этом обязал Трампа возместить компании Orbis судебные издержки в размере 290 тыс. фунтов стерлингов. Поскольку политик отказался платить, к апрелю 2025 года сумма выросла до 626 тыс. фунтов.