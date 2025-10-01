Более 1300 успешных операций по поиску пропавших питомцев было проведено в Московской области с помощью алгоритмов компьютерного зрения, разработанных компанией NtechLab. Решение было интегрировано в сервис «Поиск домашних животных» на региональном портале госуслуг в конце 2024 года.

Пользователи сервиса могут публиковать объявления о пропаже кошек и собак и искать питомцев с помощью по фотографии. Алгоритм искусственного интеллекта анализирует загруженное пользователем изображение и сопоставляет его с базой данных, чтобы найти наиболее похожие анкеты. Это в разы ускоряет процесс как для владельцев, потерявших животное, так и для людей, нашедших питомца на улице. Кроме того, платформа поддерживает фильтрацию по таким параметрам, как пол, возраст, порода, окрас, а также по номеру чипа.

Как отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, уникальность внешнего вида животных сравнима с человеческой, что позволяет ИИ эффективно сравнивать фотографии и мгновенно находить совпадения. Он добавил, что проект в Подмосковье изначально позиционировался как социальный эксперимент, однако продемонстрировал высокую востребованность среди жителей региона. В связи с этим руководство компании планирует расширить географию проекта и запустить аналогичный продукт как минимум в одном новом регионе в течение ближайших месяцев.

Со стороны правительства региона сообщили, что онлайн-сервис был запущен в конце 2024 года. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, платформа предоставляет возможность искать потерянных или найденных животных не только по описанию, клейму или чипу, но и с помощью быстрого ИИ-поиска по фотографии. За время работы сервиса эта функция была использована более 1300 раз.

Принять участие в поисках пропавшего животного может любой желающий через специальный чат-бот.