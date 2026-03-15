В зоне СВО погиб Ярослав Дацик, сын российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика, известного как Рыжий Тарзан. О смерти Ярослава сообщила РБК его бабушка. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что смерть произошла в результате атаки дрона.

«Единственный внук был. Он у меня погиб», — сказала собеседница издания.

Ярославу был 21 год. Очевидец сообщил «Спорт Экспресс», что во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении он вместе с другим бойцом не успел укрыться и оказался на открытой местности.

Бессрочный контракт с Минобороны Дацик-младший подписал вместе с отцом в феврале 2024 года. Его отец ранее говорил ТАСС, что они вошли в состав 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и дислоцировались в Ульяновске.

Что известно об отце

Вячеславу Дацику 42 года, известен также под прозвищем Рыжий Тарзан. За время участия в смешанных единоборствах он провел 15 боев, одержав семь побед, три из которых были нокаутом). В боксе на его счету 10 поединков и также семь побед (четыре нокаутом).

Помимо спортивных достижений, за плечами у экс-бойца и криминальное прошлое — он неоднократно привлекался к ответственности. Впервые его задержали в 2007 году в рамках расследования серии разбойных нападений на салоны связи. Суд признал Дацика невменяемым и направил в психиатрическую лечебницу в Санкт-Петербурге, откуда он сбежал и отправился в Норвегию.

Там он попросил политическое убежище, однако в Осло его снова осудили за незаконное хранение оружия и в 2011 году экстрадировали в Россию. После этого Дацик получил пять лет колонии за разбойное нападение на салон связи, совершенное после побега из больницы.

В 2016 году он вышел на свободу, после чего напал на подпольный публичный дом и вновь был осужден. В феврале 2019 года Дацик освободился. В декабре того же года российские спецслужбы задержали его вместе с сообщником при попытке переплыть на лодке реку Нарву, по которой проходит граница России и Эстонии. Суд приговорил его к одному году лишения свободы.

В ноябре 2020 года он вновь вышел на свободу. Тогда его адвокат Наталья Крамарец рассказывала ТАСС, что в колонии Дацик участвовал в соревнованиях среди заключенных и занимал там первые места.

С сентября 2023 года Дацик неоднократно бывал в зоне боевых действий. Уже после подписания контракта, в июле 2025 года, команда спортсмена сообщила ТАСС, что Дацик-старший не собирается возвращаться в спорт.

У Дацика есть еще две дочери. С матерью погибшего сына Ксенией он расстался в 2019 году после того, как избил Ярослава, которому тогда было 14 лет, в спортзале, пытаясь, по его словам, таким образом закалить его боевой дух. В том же году он женился на Виктории Малмыгиной, которая стала его менеджером.