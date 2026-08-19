Власти Тайваня в 2027 году выплатят каждому гражданину по $313. Президент Лай Циндэ назвал это дивидендами от развития искусственного интеллекта. Почему некоторые страны и регионы тратят доходы бюджета на выплаты гражданам и к чему могут привести такие меры — об этом главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах рассказал в эфире RTVI.

Рекордный рост

Каждый гражданин Тайваня получит в 2027 году по 10 тыс. новых тайваньских долларов ($313), на эти цели в бюджет заложат почти $7,4 млрд. Лай Циндэ заявил, что таким образом каждый тайванец сможет получить свою долю в «дивидендах от искусственного интеллекта».

По словам президента, экономический рост Тайваня в первой половине 2026 года достиг 14,15%, это самый высокий показатель за 50 лет. Ожидается, что по итогам года рост составит 11,05%, что будет наилучшим результатом за последние 39 лет.

Лай Циндэ пояснил, что высокие показатели экономики связаны в том числе с развитием полупроводниковой отрасли и спроса на ИИ, который привел к росту экспорта и инвестиций. Бурно развивающаяся индустрия ИИ и экспорт технологий открывают перед Тайванем возможности, которыми правительство должно воспользоваться, подчеркнул президент.

«Деньги на мороженое»

Решение властей Тайваня о выплатах «противоречит экономической теории и тому, что пишут в учебниках», заявил экономист Антон Табах в разговоре с RTVI.

«Если у вас экономический бум, то не нужно дополнительно стимулировать спрос, лучше эти деньги «отсолить» в какой-нибудь фонд. Обычно всё-таки государство раздает деньги, когда всё не очень хорошо», — пояснил он.

Однако у Тайваня «действительно прекрасная финансовая ситуация», поэтому власти могут раздать гражданам немного денег «из достаточно больших сверхдоходов бюджета», отметил Табах.

«Во-первых, не все работают в индустрии полупроводников и имеют с этого выгоды, поэтому нужно всем дать хоть что-нибудь. Во-вторых, деньги есть, почему бы не поделиться?» — рассуждает экономист.

При этом речь идет о небольшой сумме. «Надо понимать, что Тайвань — достаточно развитая экономика, и лишние $300 на человека погоды не сделают. Но людям будет приятно», — пояснил Табах.

По его мнению, если выплата станет постоянной и сопоставимой с прожиточным минимумом, то тогда это будет похоже на безусловный базовый доход. Пока же это «деньги на мороженое», подчеркнул Табах.

«Настоящий патернализм — в странах Персидского залива, где граждане действительно имеют право на очень большие выплаты. Тайвань — не тот случай», — добавил экономист.

Он также напомнил, что жители Аляски имеют право «на ежегодную выплату, которая привязана к ценам на нефть».