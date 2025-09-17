В использовании искусственного интеллекта в музыке ничего опасного нет, но «конкуренция нарастает», сказал RTVI народный артист РФ Игорь Бутман. Так он прокомментировал слова певца Олега Газманова, который раскритиковал нейромузыку, заявив, что ИИ «убивают настоящих инструменталистов».

«Я не уверен, что можно бороться с прогрессом. А искусственный интеллект — это, так сказать, прогресс. Недавно мне прислали композицию, написанную полностью искусственным интеллектом. Хорошо, но что-то души нет. Поэтому я бы не стал переживать», — заявил Бутман.

Музыкант отметил, что сам он в этой ситуации видит два выхода: больше заниматься и оттачивать свое мастерство или, например, воспитывать «новых композиторов, у которых есть возможность воспользоваться услугами любых помощников и искусственного интеллекта».

Бутман напомнил, что раньше музыку сочиняли в основном на фортепиано или других инструментах, а с развитием прогресса появился синтезатор, который позволял записывать мелодии и тут же слушать. Сейчас для этого есть различные музыкальные компьютерные программы, добавил он.

«Раньше Моцарт не прослушивал — он писал композиции, и потом уже их играл оркестр. Здесь можно перед тем, как принести в оркестр, прослушать. То есть прогресс все время идет. Появляется что-то новое, что всегда для кого-то может быть какой-то угрозой. Но мне кажется, если продолжать учиться, заниматься, преподавать, используя современные технологии, то ничего такого опасного нет. Конкуренция, конечно, возрастает. Но таких песен, которые написал Олег Газманов, никакому искусственному интеллекту не написать», — заключил собеседник RTVI.