Актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, рассказала в интервью программе «Легенда» на RTVI, как с детства относилась к популярности своего отца.

«Вышел фильм “Живые и мертвые”, там папа сыграл свою первую значимую роль генерала Серпилина, и он прошел просто по всем экранам Советского Союза. И тогда уже стали [в школе] говорить: “Вот смотрите, это та девочка Лена Папанова, чей папа сыграл Серпилина в “Живых и мертвых”», — вспоминает Папанова.

По ее словам, она «никогда этим как-то не гордилась». «Наоборот, это как-то меня комплексовало. Потому что мне хотелось, чтобы я сама была личность. Это всю жизнь так. И в детстве то же самое. Мне это не очень нравилось», — утверждает Папанова.

Она призналась, что не любила ездить с отцом в транспорте. «Заходишь в вагон метро, все узнают его, начинают смотреть, подходить. И ты становишься объектом внимания чуть ли не всего вагона метро. Мне это не нравилось. Просто у меня немножко другой характер», — пояснила актриса.

«Что греха это таить? Мне тоже бы хотелось, чтобы меня узнавали не как дочь Папанова. Мне всегда это приятно, когда ко мне подходят и говорят: “А мы вас видели в этом сериале, вы нам понравились”, — нежели как подходят и говорят: “А, мы вас узнали! Вы же дочка Папанова!” Ну, что делать? Таков мой крест», — сказала Папанова.

Она отметила, что никогда не использовала влияние отца, чтобы получить роль. «Никто за меня никогда не просил, никогда. Это был принцип моих родителей», — добавила Папанова.