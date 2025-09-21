Исламский Эмират Афганистан отверг требование президента США Дональда Трампа вернуть американскую авиабазу Баграм, которую американские военные покинули в 2021 году. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на заявление представителя МИД республики Закира Джалали.

«Афганистан и Соединенные Штаты должны взаимодействовать друг с другом… без сохранения Соединенными Штатами какого-либо военного присутствия в какой-либо части Афганистана», — написал в соцсетях Джалали.

Он также заявил, что Кабул готов развивать политические и экономические связи с Вашингтоном на основе «взаимного уважения и общих интересов».

Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид в ответ на претензии США заявил: «Наш ответ таков: если вы не уйдете и захотите получить базы, мы готовы воевать с вами еще 20 лет».

В правительстве Афганистана ранее отметили, что Кабул стремится «к конструктивным отношениям со всеми государствами, основанным на взаимных интересах». При этом в заявлении пресс-службы властей республики уточняется, что независимость и территориальная целостность страны остаются первостепенными во всех двусторонних отношениях, особенно с США.

«Следует напомнить, что в соответствии с Дохийским соглашением США обязались не применять силу и не угрожать ею в отношении территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела», — отмечается в сообщении.

В беседе с The Times официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что талибы «прогнали» США и больше не согласятся на их возвращение: «Они десятилетиями на нас нападали, воевали с нами, и мы не потерпим присутствия тут никаких американцев».

Трамп ранее заявил, что Белый дом хочет вернуть авиабазу Баграм, расположенную к северу от Кабула в Афганистане, потому что ее местоположение важно из-за близости к Китаю.

«Мы пытаемся вернуть его. Мы отдали его [Талибану] даром», — сообщил американский лидер.

Он отметил, что Баграм находится «ровно в часе езды от места, где Китай производит свои ядерные ракеты».

Позднее президент США заявил, что если Афганистан «не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, — произойдет что-то плохое».

Однако, как пишет медиакорпорация BBC, согласно подсчетам экспертов, ядерный испытательный полигон Китая на самом деле находится очень далеко от Баграма — примерно в 2 тыс. км.

«Талибан» ранее уже опроверг заявления Трампа о размещении китайских войск на базе в Афганистане. BBC, ссылаясь на анализ 30 спутниковых снимков за пять лет (с 2020 по 2025), также не обнаружила никаких подтверждений присутствия китайских военных на объекте.

Баграм был центром военных операций США во время двадцатилетней оккупации Афганистана силами НАТО. Также здесь располагалась тюрьма.

«Тысячи людей годами содержались в этом месте без предъявления обвинений и суда в ходе так называемой войны с терроризмом Соединенными Штатами, и многие из них подвергались жестокому обращению и пыткам», — уточняет Al-Jazeera.

Контроль над тюрьмой перешел к «Талибану» в 2021 году, когда движение пришло к власти в стране, а западные войска покинули республику.

Трамп уже не в первый раз выражает сожаление по поводу потери базы. Например, в марте он заявлял, что Вашингтону следовало сохранить небольшой контингент в Баграме «не из-за Афганистана, а из-за Китая».

Ранее США подтвердили, что ведут переговоры с «Талибаном», несмотря на то, что официально они не признают их властями Афганистана. В числе прочего стороны обсуждают судьбу американских граждан, задержанных в республике.

По данным CNN, Белый дом допускает, что американские солдаты могут появиться в Баграме уже в марте 2026 года или позже. Власти Афганистана эту информацию не подтверждали.