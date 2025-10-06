В Москве и области на этой неделе будет относительно теплая погода, а также дожди. Об этом RTVI рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, на этой неделе погоду определяют циклоны. Во вторник и среду, 7-8 октября, днем будет небольшой дождь «вперемешку с мелкой моросью», а ночью — без осадков.

«Температура воздуха остается довольно высокой: преобладающая в Москве — 8—10 градусов, минимальная температура по региону — 5—10 градусов», — пояснила синоптик.

По ее словам, максимально тепло в столичном регионе будет в первой половине этой недели — 6—8 октября. В Москве в эти дни днем ожидается 12−14 градусов тепла, затем температура постепенно начнет постепенно снижаться на 1−2 градуса, рассказала собеседница RTVI.

«Рабочая неделя у нас закончится тоже относительно теплой погодой с преобладающей температурой в столичном регионе где-то в пределах 9—13 градусов. То есть на этой неделе в Москве и области будет тепло и сыро», — заключила она.

Синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале сообщил, что в Москве наступила типичная осень. В столице, по его словам, 6 октября ожидаются местами небольшие дожди, в первой половине дня «сохранятся очаги туманов», температура будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.

«Температура воздуха плюс 12—14 градусов, по области — плюс 10—15. Ветер западный 1—6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст., что немного выше нормы. Во вторник местами небольшие дожди, ночью плюс 8—10 градусов, днем плюс 12—14 градусов», — уточнил он.