Московский ресторанный рынок в феврале 2026 года пополнился сразу несколькими новыми проектами — от неаполитанских пиццерий до концептуальных пространств и винных бистро. Городской портал The City собрал подборку «Новые рестораны в Москве: 11 лучших открытий месяца», в которую попали места, уже успевшие привлечь внимание столичных гурманов.

Одним из ярких открытий стала траттория-пиццерия Core Mio, вдохновленная традициями неаполитанской кухни и атмосферой итальянских семейных ресторанов. На Остоженке появился Cavalieri — итальянский ресторан, стремящийся передать дух современных гастропроектов Милана и Нью-Йорка.

Любителям винных пространств стоит обратить внимание на Cazaban Bistro & Bakery — уютное бистро, созданное в сотрудничестве с французской винодельней Domaine de Cazaban.

Еще один новый проект — ресторан Yuma, объединяющий в современном гастрономическом формате кухни Китая и Японии. Авторы подборки обращают внимание и на концептуальное пространство Tatooine, отсылающий к атмосфере «Звездных войн», а также проект с азиатским характером и акцентом на атмосферный гастрономический опыт Odzu.

Редакция The City выделяет AF Space Bar — стильное пространство для встреч и коктейлей, второй ресторан Loro, открывшийся в Хамовниках, а также новый филиал Boston Seafood & Bar, который продолжает развивать тему морепродуктов в столице. Кроме того, в подборку вошла траттория Porto Romano, предлагающая классическую итальянскую кухню в современном городском формате. Продолжают расширять свое присутствие и проекты ресторана «Горыныч».