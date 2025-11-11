Бизнесмен и экс-член Совета Федерации от Чувашии Владимир Слуцкер в сентябре умер в Женеве от онкологического заболевания. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на адвоката Дэвида Эллисона, который ранее представлял интересы бывшей супруги миллионера Алены в их бракоразводном процессе, проходившем в Лондоне.

В ходе разбирательств Слуцкер утверждал, что столкнулся с серьезными финансовыми проблемами из-за того, что у него похитили активы, и настаивал, что эти трудности не были связаны с подачей женой заявления на развод.

Однако суд установил иную картину их благосостояния. Выяснилось, что до расставания супруги проживали в лондонском особняке «очень больших» размеров (площадью 2790 кв. м), стоимостью £45 млн, на реконструкцию которого они потратили еще несколько миллионов.

Кроме того, суду стало известно, что их семейные отпуска обходились в десятки тысяч евро, а в собственности бизнесмена находилась коллекция произведений искусства, оцененная в £4 млн.

Изучив представленные доказательства, судья пришел к выводу, что реальный размер состояния Слуцкера «в значительной степени подтверждается документами», которые были составлены от его имени, им же подписаны и демонстрируют его финансовое положение непосредственно перед разводом.

В итоговом решении суд постановил, что наследники Слуцкера обязаны выплатить его бывшей жене Алене £25 млн, а также погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам на сумму £1 млн.

Адвокат Эллисон заявил о полном неисполнении финансовых обязательств со стороны Владимира Слуцкера. «Ни он лично, ни его правопреемники не перечислили бывшей супруге никаких средств», — утверждает он.

Помимо этого, представитель истца акцентирует внимание на проблеме в семейных отношениях, указывая, что незадолго до смерти бизнесмен намеренно скрылся, оборвав все контакты с своими несовершеннолетними детьми.

The Guardian подчеркивает исключительность публикации судебного решения по этому делу. Несмотря на то, что судебная система Великобритании традиционно не разглашает детали, касающиеся семейных споров, в этой ситуации судья принял решение о гласности, отмечает The Guardian.

Основанием для этого послужил общественный статус ответчика как экс-сенатора и наличие в его действиях «системных и грубых нарушений процедуры во время судебных разбирательств».

Владимир Слуцкер родился в Москве 27 августа 1956 года. Он окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. На пике карьеры в 1990-е Слуцкер занимал позицию председателя совета директоров «Группы Финвест», а с 2002 по 2010 год представлял Чувашию в Совете Федерации. Дополнительно он исполнял обязанности президента Российского еврейского конгресса.

Предприниматель состоял в первом браке с Ольгой Слуцкер, основательницей известной сети фитнес-клубов. Их отношения завершились в 2009 году громким разводом, подробно освещавшимся в СМИ. Супруги обратились в суд для разрешения споров об имуществе и детях. В ходе процесса Слуцкер, в частности, требовал разделить пополам лондонский дом ценой 40 млн фунтов, однако суд отказал ему, оставив собственность бывшей жене. Право опеки над общими детьми также было присвоено Ольге.