Военная слабость Европы обнажается, поскольку США устают финансировать войну, а «коалиция желающих» изо всех сил пытается набрать достаточно сил, чтобы бросить вызов России, пишет газета The Times.

Издание напоминает, что накануне в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Европу «активизироваться и взять на себя более весомую роль» в финансировании Украины, поскольку американцы «устали» тратить свои налоговые деньги на помощь другим странам, а Вашингтон «перестал финансировать» Киев.

«Если вас так волнует этот конфликт, вы должны быть готовы играть более прямую и более существенную роль в его финансировании самостоятельно», — заочно обратился он к европейским лидерам.

The Times отмечает, что как раз сейчас — после новостей о встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске — в ЕС снова начали обсуждать создание «единой обороны» Украины. По оценке издания, «даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее не хватит сил поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечении режима прекращения огня».

Ключевыми проблемами так называемой «коалиции желающих» во главе с Великобританией и Францией, как считает The Times, станут нехватка финансов и численности многонациональных сил. Британский премьер Кир Стармер заявил, что на территории Украины надо будет разместить 64 тысячи военнослужащих. При этом президент самой Украины Владимир Зеленский говорил, что для «надежного поддержания мира» на линии фронта потребуется 200 тысяч военных, а эксперты ставят еще более внушительную планку — до 600 тысяч человек.

В апреле The Times писала, что отправка даже 25 тысяч военнослужащих потребует от Европы внушительного «натиска», а министры обороны стран ЕС заявили, что у коалиции «нет никаких шансов» отправить даже 10 тысяч человек.

«У России 800 000 [военнослужащих], — заявила европейским коллегам министр обороны Литвы Довиле Сакалиене. — Если мы не можем собрать даже 64 000, это не выглядит слабостью — это и есть слабость».

Пока об отправке конкретного числа военных на Украину заявили только Франция и Великобритания. Финляндия обеспокоена тем, что любое развертывание сил за границей «ослабит» её собственную пограничную оборону, а Польша, Испания и Италия чётко дали понять, что не будут направлять своих солдат. Эстония заявила, что, возможно, будет готова направить боевое подразделение сухопутных войск численностью до одной роты.

По данным Кильского института, в июне Европа обогнала США по объему помощи Украине, предоставив ей около 72 млрд евро по сравнению с 65 млрд евро со стороны Вашингтона. Однако, подчеркивает The Times, значительная часть европейской помощи идет на финансирование закупок американского оружия, тогда как сами США поставляют Украине «самое современное и смертоносное оборудование, включая передовые системы ПВО и высокоточные боеприпасы».

В 2024 году страны ЕС потратили на оборону €326 млрд — около 1,9% их совокупного ВВП и на 30% больше, чем в 2021 году. Аналогичные затраты США за этот период достигли почти $1 трлн — 3,4% ВВП. В январе Зеленский сообщал, что Украина получает около 40% вооружения из США, около 33% — от собственных производителей и менее 30% — из Европы.

Для сокращения этого разрыва ЕС запустил программу кредитования оборонных бюджетов стран-участниц на €800 млрд, но прогресс в этой отрасли крайне низкий «из-за раздробленности отраслей, политических разногласий и отсутствия единой стратегии», констатирует издание.

«Россия в значительной степени полагается на собственные ресурсы, подкреплённые партнёрскими отношениями с Китаем и Ираном. Северная Корея с 2023 года поставила от 9 до 12 млн артиллерийских снарядов и ракет. Пхеньян выделяет на оборону почти 16% своего государственного бюджета — доля, не имеющая аналогов ни в одном европейском государстве», — пишет The Times.

С 2022 года ЕС ввел против России 14 пакетов экономических санкций, заморозив активы ЦБ РФ на сумму более €200 млрд и сократив импорт энергоносителей.

«Однако Россия адаптировалась, углубив торговые связи с Китаем, Индией и другими незападными партнёрами, в то время как обещание Трампа ввести обременительные вторичные пошлины для покупателей российской нефти в значительной степени не было реализовано», — говорится в статье.

По оценке The Times, Европа могла бы предложить России аргументы в качестве «разменной монеты» на переговорах — например, разморозку ее активов, но это зависит от того, насколько конструктивными окажутся сами переговоры.

В субботу, 9 августа, состоялся экстренный саммит с участием Вэнса, главы британского МИДа Дэвида Лэмми, высокопоставленных европейских и украинских чиновников. Выступая там, глава политического комитета ЕС Кая Каллас заявила, что планирует созвать 11 августа внеочередную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза.

«У США есть возможность заставить Россию вести серьёзные переговоры», — сказала она, подчеркнув, что любая сделка «должна включать Украину и ЕС», а переговорный процесс затрагивает вопросы безопасности не только Украины, но и всей Европы.