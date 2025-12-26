В Москве представили гастрономический маршрут для любителей сыра — подборку из 10 сортов, которые можно попробовать на ярмарке на Семеновской площади. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг города Москвы.

На ярмарке собраны сыры из разных регионов России: Самарской, Костромской, Ульяновской и Новгородской областей. Посетителям предлагают как мягкие и молодые сыры, так и выдержанные сорта, включая авторские разработки и продукты, отмеченные на международных конкурсах.

Самарскую область представляют сразу несколько позиций. В их числе молодой и зрелый пекорино, который изготавливают из молока овец породы лакон. Молодой вариант отличается мягкой текстурой и сливочным вкусом, а выдержанный — более плотной структурой и выраженными орехово-пряными оттенками. Также в подборку вошли выдержанный монтазио из коровьего молока и классическая овечья брынза, созревающая в рассоле.

Из Костромской области на ярмарку привезли банон — мягкий сыр, который после формовки обмывают виноградной водкой и заворачивают в сушеные листья, где он дозревает в условиях высокой влажности. В подборку также вошел невареный прессованный морбье из коровьего молока, узнаваемый по характерной полосе из золы фруктовых деревьев, а также бофор — представитель семейства грюйеров с плотной, но маслянистой текстурой.

Ульяновскую область представляют дюфон 12-месячной выдержки, сочетающий элементы швейцарской и итальянской сырных традиций, и тревизо, изготовленный по технологии итальянского таледжио. Этот сыр отличается насыщенным сливочным вкусом и ярким ароматом.

Завершает список аппенцеллер из Новгородской области. В 2024 году он получил золотую медаль и был признан лучшим на международном конкурсе Cheese Open 2024, где соревновались около 340 сыров со всего мира. Сыр производится из пастеризованного коровьего молока по классической швейцарской технологии с пропиткой белым вином в период созревания.

В департаменте торговли и услуг отмечают, что ярмарка на Семеновской площади позволяет познакомиться с разнообразием российских сыров, созданных по традиционным рецептам и технологиям, и подобрать продукты для праздничного стола.