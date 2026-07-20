Финал ЧМ-2026 по футболу 19 июля стал единственным из 104 матчей, который посетил Дональд Трамп. Вокруг стадиона MetLife в штате Нью-Джерси, куда президент США прибыл на вертолете Marine One, ввели невиданные меры безопасности. На его глазах сборная Испании (с которой он накануне пообещал разорвать торговые и даже политические связи) второй раз в истории выиграла турнир, одержав победу над действующим чемпионом — Аргентиной со счетом 1:0. В итоге американский президент никак не хотел уходить со сцены после вручения Кубка мира и объявил, что США стали футбольной державой. Кульминация чемпионата — в обзоре мировых СМИ.

The Telegraph

Присутствие Дональда Трампа на финале чемпионата мира по футболу привело к привлечению истребителей F-16 и военных снайперов, что стало крупнейшей в истории США операцией по обеспечению безопасности спортивных мероприятий. <…>

Оценивая ее масштаб, Эндрю Джулиани, исполнительный директор целевой группы Белого дома по FIFA, заявил изданию Telegraph Sport, что это событие сопоставимо с посланиями Трампа к Конгрессу о положении дел в стране и c инаугурациями президента. <…>

Федеральные агенты, местные правоохранительные органы и частные охранные фирмы планировали воскресную операцию в течение двух лет, рассчитывая на присутствие Трампа. <…>

Американские истребители F-16 перехватили небольшой гражданский самолет, нарушивший временные ограничения на полеты во время финального этапа. По данным Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD), истребители выпустили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота, после чего благополучно сопроводили самолет из запрещенного воздушного пространства. <…>

ФБР также изъяло сотни беспилотников, летавших в запрещенном воздушном пространстве вблизи стадионов во время турнира.

BBC

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года, возможно, и не войдет в историю как выдающийся футбольный матч, но он, по крайней мере, войдет в историю благодаря всему, что его окружало.

Самый продолжительный в истории перерыв между таймами, участие таких хедлайнеров, как Мадонна и Джастин Бибер, <…> выступление BTS, Coldplay и Шакиры, <…> несколько драматичная речь голливудской звезды Тома Круза, появление президента США Дональда Трампа и фейерверки. Много фейерверков — и все это средь бела дня. <…>

Реакция болельщиков была довольно неоднозначной, но в студии программы Match of the Day бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни дал довольно прямолинейную оценку. «Я считаю, что это было ужасно, — сказал он. — Просто дайте нам играть в футбол».

France 24

Для Белого дома воскресный матч стал кульминацией более чем годичной работы по преодолению множества логистических трудностей вместе с соорганизаторами — Канадой и Мексикой — в преддверии крупнейшего в истории чемпионата мира по футболу. Необходимо было учитывать жесткую миграционную политику администрации Трампа, которая запрещала въезд в Соединенные Штаты болельщикам из некоторых стран, участвовавших в отборочных матчах. <…>

США также столкнулись с более широкими разногласиями с Канадой и Мексикой. После возвращения в Белый дом Трамп объявил о введении жестких пошлин на товары из обеих стран и решил не продлевать торговое соглашение с ними.

В пятницу Трамп пригрозил ввести пошлины для Канады из-за лесных пожаров, которые ухудшили качество воздуха в некоторых частях США, включая северный Нью-Джерси, где проходит финал чемпионата. <…>

Тем не менее президент Мексики Клаудиа Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни присутствовали на финале по просьбе Трампа, что говорит о способности футбола преодолевать некоторые геополитические противоречия.

Публично Трамп не раскрыл, какую команду он предпочитает.

Испания известна как источник раздражения для Трампа из-за неготовности выполнять целевые показатели НАТО по расходам на оборону и отказа разрешить США наносить удары по Ирану со своих баз. Между тем президент Аргентины Хавьер Милей пользуется благосклонностью администрации Трампа, и президент США даже пригрозил сократить помощь стране, если коалиция Милея не одержит победу на парламентских выборах.

Король Испании Филипп VI, королева Летиция и премьер-министр Педро Санчес присутствовали на матче, в то время как Милей, сославшись на суеверие, остался дома.

Fox News

Президент Трамп перетянул на себя часть внимания, когда Испания праздновала победу над Аргентиной на чемпионате мира по футболу.

Вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино Трамп вышел на сцену перед церемонией вручения трофея, вызвав смешанные возгласы одобрения и неодобрения. Ненадолго он появился на командном фото сборной Испании, когда игроки поднимали трофей, пока Инфантино не вмешался, предложив ему отойти в сторону.

Independent

Игроки попросили Дональда Трампа отойти в сторону, когда сборная Испании поднимала кубок мира.

19 июля испанская команда одержала победу со счетом 1:0 над действующими чемпионами — Аргентиной — благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

Президент США в сопровождении главы ФИФА Джанни Инфантино вручил победившей команде трофей, передав его капитану Родри. [Наблюдатели заметили, как] Родри, который также получил «Золотой мяч» как лучший игрок турнира, жестом просил мистера Трампа отойти в сторону. Американский глава оставался сбоку от сцены рядом с игроками, несмотря на то, что Инфантино, похоже, призывал его отойти подальше.

Spiegel

За два дня до финала Трамп поделился своим мнением о турнире [на приеме ФИФА] в нью-йоркской Trump Tower.

«Я думал, что мы не футбольная страна. Оказывается, это так [США — футбольная страна]. Думаю, таковыми и останемся», — сказал Трамп и тут же объявил о новой заявке на проведение этого крупного [спортивного] события.

«Этот чемпионат мира был настолько успешным, что нам следует снова выбрать США. На этот раз мы исключим Мексику и Канаду», — заявил американский президент.