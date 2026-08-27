Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с наличием угроз национальной энергетической системе. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В тексте официального заявления Трамп выразил уверенность в том, что недостаточный уровень ограничений на приобретение или эксплуатацию в США электрооборудования иностранного производства предоставляет иностранным компаниям возможность встраивать в оборудование скрытые лазейки для удаленного доступа.

В связи с этим, указом за подписью американского лидера вводится запрет на закупку, импорт, передачу или установку электрооборудования иностранного производства, включая программное обеспечение и цифровые мощности, которое может применяться для кибератак, саботажа или отключения критически важной инфраструктуры.

В частности, под запрет в рамках чрезвычайного положения попадают генераторы, промышленные системы управления, высоковольтные трансформаторы, релейная защита и т.д.

При этом министр энергетики США имеет право устанавливать условия для дальнейшей эксплуатации, техобслуживания или ремонта иностранного оборудования, приобретенного или установленного до издания указа, при условии проведения необходимых консультаций с министрами обороны, торговли и внутренней безопасности, а также директором национальной разведки.

Как отмечает Reuters, указ Трампа связан с опасениями из-за потенциальной технологической угрозы со стороны Китая после обнаружения незадокументированных устройств связи в некоторых солнечных инверторах, которые предоставляли возможность обхода установленной защиты, изменения настроек или отключения устройств, что влечет сбои в работе электросетей.