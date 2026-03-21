Бывший директор ФБР и спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США, умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на заявление семьи.

Мюллер скончался вечером 20 марта. Другие подробности в заявлении родственников не приводятся. В 2021 году у Мюллера диагностировали болезнь Паркинсона.

Президент США Дональд Трамп, ставший объектом расследования Мюллера после победы на выборах 2016 года, выразил радость по поводу смерти спецпрокурора.

«Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не сможет причинять вред невинным людям», — заявил Трамп в соцсети Truth Social,

Роберт Мюллер возглавил Федеральное бюро расследований за неделю до терактов 11 сентября 2001 и оставался на своем посту 12 лет. Мюллер превратил ведомство в структуру по борьбе с терроризмом. Как пишет The New York Times (NYT), его агенты разоблачили секретные тюрьмы ЦРУ, где практиковались пытки над заключенными.

Мюллер также конфликтовал с президентом Джорджем Бушем — младшим из-за программы, позволяющей Агентству национальной безопасности (АНБ) секретно собирать данные о разговорах и переписке американцев.

По просьбе президента Барака Обамы и с согласия Конгресса США Мюллер пробыл на посту директора ФБР два дополнительных года по истечении 10-летнего срока полномочий. Таким образом, Мюллер занимал эту должность дольше всех со времен Эдгара Гувера, который возглавлял бюро 48 лет.

В 2017 году Минюст США назначил Мюллера спецпрокурором в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы. Дональд Трамп тогда избрался на первый срок, опередив в гонке свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Расследование Мюллера длилось почти два года, обвинения были предъявлены более чем 30 лицам. Трамп критиковал расследование, называя его охотой на ведьм, и отрицал подозрения в связях своего предвыборного штаба с российским правительством.

В итоговом отчете, известном как доклад Мюллера, спецпрокурор пришел к выводу, что Россия якобы систематически стремилась помочь Трампу выиграть выборы, а республиканец и его штаб поощряли эти попытки. Однако сговора между Трампом и Россией расследование не выявило.

Мюллер также перечислил в докладе более десяти случаев препятствования правосудию со стороны Трампа, но не стал предъявлять ему соответствующее обвинение. В то же время спецпрокурор подчеркнул, что и не оправдывает главу Белого дома.

Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года заявил на прямой линии, что «никакого вмешательства» Москвы в американские выборы не было, тогда как «политические элиты Европы» вмешивались в них «совершенно очевидно, заметно и неприкрыто».