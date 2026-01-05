Президент США Дональд Трамп отрицает атаку украинских беспилотников на резиденцию российского главы Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). По словам американского лидера, «что-то случилось неподалеку».

Трамп отметил, что у американской стороны появилась возможность проверить достоверность сведений об этой атаке, после чего он перестал верить в случившееся.

«Я не верю, что этот удар действительно произошел. Там неподалеку что-то случилось, но это не имеет к нему никакого отношения», — поделился своим мнением президент США (цитата по РИА Новости).

Ранее Трамп рассказывал, что узнал об атаке на валдайскую резиденцию во время телефонного разговора с Путиным и «очень разозлился». Как указывает помощник российского президента Юрий Ушаков, Трамп сказал Путину, что «слава Богу, [его администрация] не давала ракеты Tomahawk украинским военным», имея в виду, что передача дальнобойного оружия могла бы усугубить ситуацию.

О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать валдайскую резиденцию Путина первым рассказал глава МИД России Сергей Лавров. По его утверждению, инцидент произошел в ночь на 29 декабря — для этого был задействован 91 БПЛА. Лавров предупредил, что действия Киева не останутся без ответа, поскольку Москва уже определила объекты для ответных ударов и время их нанесения. Кроме того, министр заявил, что на фоне произошедшего позиция российской стороны по мирному урегулированию будет скорректирована.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва ужесточит свою позицию на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Произошедшее он назвал «террористическим актом», направленным в том числе против Трампа.

Позднее начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков уточнил, что дроны для атаки валдайской резиденции были запущены с территории Сумской и Черниговской областей Украины. В результате российские силы сбили их над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Произошедшее Романенков назвал целенаправленной и тщательно спланированной атакой, которая носила эшелонированный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность ВСУ к атаке на резиденцию российского лидера в Новгородской области. По его словам, такими заявлениями Россия якобы может готовить почву «для того, чтобы нанести удары по [украинской] столице и по государственным зданиям».

О том, что ВСУ не наносили удар по резиденции Путина, также писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника, который ознакомился с отчетом ЦРУ. По его словам, дроны были нацелены на некий военный объект, по которому Украина уже пыталась ударить ранее.