Президент США Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ, которая курировала операции и проекты, связанные с Россией и бывшими странами СССР. Об этом пишет The Economist.

Сотрудница, имя которой не разглашается, проработала в разведке более 20 лет и руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

По данным издания, 19 августа директор национальной разведки США Тулси Габбард аннулировала ее допуск к секретной информации. Такие же меры введены против еще 36 бывших и действующих сотрудников органов национальной безопасности, обвиненных в нарушении клятвы верности Конституции.

Уволенный аналитик входит в число самых высокопоставленных кадровых сотрудников разведки, подвергшихся чисткам при Трампе, отмечает журнал.

По данным The New York Times (NYT), сотрудница, о которой идет речь, работает под прикрытием. Работы также лишились Шелби Пирсон ― высокопоставленная сотрудница разведки, который докладывала конгрессу о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2020 года — и старший специалист по обработке данных Агентства национальной безопасности Винь Нгуен.

В офисе Габбард заявили, что сотрудники, лишенные допуска к секретной информации, участвовали в «политизации или использовании разведданных в военных целях» для продвижения партийных интересов либо не соблюдали профессиональную этику или не обеспечивали сохранность секретной информации.

Отставка сотрудницы, которая курировала работу сотни аналитиков, вызвало тревогу у представителей разведки, пишет The Economist.

Допуск к сведениям, составляющим гостайну, есть «даже у уборщиков», его потеря — «конец карьеры», объяснил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Пфайффер, которого лишили допуска в январе. Многие сотрудники, которые выходят на пенсию, полагаются на сохранение допуска, чтобы найти работу в сфере консалтинга.

Заместитель председателя сенатского Комитета по разведке Марк Уорнер назвал действия Габбард «безрассудным злоупотреблением процессом допуска к секретной информации» и «очередной печальной попыткой» отвлечь внимание общественности от «неспособности» администрации США опубликовать файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна о секс-торговле людьми.

20 августа Тулси Габбард объявила о планах сократить штат ЦРУ почти на 50% и сэкономить американским налогоплательщикам $700 млн в год. Управление директора национальной разведки (ODNI), которое затронут массовые сокращения, было создано после терактов 11 сентября 2001 года и координирует работу 18 американских разведслужб, в том числе по борьбе с терроризмом и контрразведке.

Реорганизации также подвергнется Центр по борьбе с иностранным вредоносным влиянием, призванный отслеживать операции влияния из-за рубежа и угрозы американским выборам. Поскольку орган был создан Конгрессом, ликвидировать его полностью будет сложно, поэтому его основные функции будут переданы другим правительственным структурам.