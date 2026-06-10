Война США и Израиля с Ираном рискует затянуться надолго и приобрести «мерцающий» характер: вспышка активности — пауза без выхода на мирное соглашение — новая вспышка. Такое мнение высказал KP.RU старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Совета по внешней и оборонной политике Василий Кашин.

Эксперт сделал такой прогноз, исходя из нынешнего развития конфликта, когда президент США Дональд Трамп объявляет, что стороны вот-вот заключат мирную сделку, но потом происходит новая эскалация.

По мнению Кашина, такое «мерцание» вызвано определенными факторами — тем, например, что Трамп хотел бы сообщить о достижении мирной договоренности хотя бы к промежуточным выборам в Конгресс в ноябре.

Вместе с тем у него так и не вышло сменить режим в Иране, лишить Тегеран способности наносить удары по Израилю и арабским союзникам США, а также снять блокаду Ормузского пролива, перечислил собеседник издания.

«Так что мой прогноз: Трамп будет периодически объявлять о конце конфликта, но война будет вспыхивать вновь и вновь», — заявил Кашин.

Он также допустил новый мировой экономический кризис из-за роста цен на нефть и газ. Это, по мнению эксперта, «приведет к падению курсов акций, разорению многих компаний».

Однако Россия, по его убеждению, в краткосрочной перспективе может выиграть от кризиса.

«Наша экономика сейчас изолирована от западных финансовых рынков действиями самого Запада. Плюс кризис уменьшит способность США и ЕС поддерживать Украину, а некоторые санкции на российскую нефть и газ Западу придется снять», — полагает Кашин.

Политолог-востоковед, специалист по Израилю Александр Каргин считает, что конфликт на Ближнем Востоке «будет продолжаться еще годы». Трамп, которому действительно была бы выгодна мирная сделка с Ираном, «оказался в незавидной позиции», сказал он KP.RU.

«Получается, его призывы соблюдать перемирие ничего не значат ни для ирано-ливанской „оси“, ни для Израиля. <…> На призывы уходить от эскалации Израиль отвечает в своей излюбленной манере: безопасность израильских граждан нам важнее всего. И война продолжится — с перерывами, но продолжится», — уверен эксперт.

Иран и Израиль 7 и 8 июня обменялись новыми ракетными ударами, что стало самой серьезной эскалацией конфликта с начала апреля. После того, как Трамп призвал обе стороны остановить стрельбу, они заявили о прекращении ударов. Сам американский лидер 9 июня, на 101-й день войны, пообещал, что США одержат «полную победу» над Ираном в течение двух недель и заключат окончательную сделку.