Мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью «Комсомольской правде», приуроченное к столетию издания. Он рассказал о планах по развитию транспорта, здравоохранения и городской среды.

По словам мэра, главная цель столицы — сделать общественный транспорт основным средством передвижения: сегодня им ежедневно пользуются 70% жителей, а к 2030 году показатель должен вырасти до 75%.

«Если миллионы людей имеют миллионы машин, они просто на дорогах не уместятся», — сказал Собянин.

Он добавил, что, несмотря на потребность жителей в личных автомобилях, дороги столицы должны быть проходимыми даже при пиковых нагрузках.

Большую часть разговора Собянин посвятил беспилотному транспорту. Первый трамвай без водителя планируют запустить уже в сентябре, а через пять лет две трети парка будут работать на автопилоте. Запуск беспилотного метро стартует к концу 2026 года.

Мэр также напомнил о строительстве высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», развитии центральных диаметров и расширении метрополитена, заявив, что к 2030 году «москвичи получат около 30 новых станций».

В числе других проектов — развитие благоустройства и медицины. Уже сегодня московская система здравоохранения готова обслуживать до 14 млн человек, а в планах города — очистка Москвы-реки, строительство 125 открытых бассейнов, 700 километров лыжных трасс и всесезонных спортивных площадок.

«Через пять лет Москва будет такой же, как сейчас, только на пять лет лучше», — подытожил мэр.

В конце интервью Собянин отметил, что все решения принимаются с учетом интересов москвичей и с опорой на международный опыт развития крупных городов.