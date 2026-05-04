В Калининграде возле многоэтажного дома обнаружили тела троих человек — 70—летней женщины, ее 41-летней дочери и трехлетнего внука. Также найдена предсмертная записка, сообщили ТАСС и РИА Новости в правоохранительных органах.

Там выяснили, что пожилая женщина страдала шизофренией. Записку оставила именно она.

Уточняется, что семья снимала квартиру на девятом этаже в том же доме. По информации Baza, записку нашли в квартире, по сведениям Mash — в кармане пенсионерки.

По данным Baza, бабушка жаловалась на тяжелую жизнь и нехватку денег. Проблемы с психическим здоровьем также могли быть у дочери женщины, пишет телеграм-канал.

Семья снимала квартиру два месяца, вовремя платила за аренду, узнал «Янтарный край». Со стороны соседей нареканий к ним не было.

Также сайт пишет, что бабушка воспитывала внука с рождения, поскольку его мать вела асоциальный образ жизни. Однако в поле зрения служб соцзащиты семья не попадала.

Никто в семье не состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает портал. В квартире нашли антипсихотический препарат, который, предположительно, бабушка перестала принимать незадолго до случившегося.

Обстоятельства гибели троих человек расследует региональное управление Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело. Следователи опрашивают соседей и арендодателя, назначены экспертизы.