Самолет, на борту которого находился летевший в Армению премьер-министр Испании Педро Санчес, экстренно приземлился в Турции. Об этом пишет El Nacional.

Airbus A310 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос, расположенной рядом с Мадридом, и направлялся в Ереван. По словам источников агентства EFE, экипаж самолета по протоколу был вынужден совершить посадку в Анкаре из-за внезапно возникшей технической неисправности.

Позднее портал новостей гражданской авиации Hava sosyal medya сообщил об устранении неисправности, после чего борт Санчеса вновь вылетел в Армению для участия в саммите Евросоюз — Армения.

В ходе этого мероприятия, объединившего представителей более 40 стран, включая 27 государств-членов ЕС, у Санчеса запланировано выступление на пленарном заседании Европейского политического сообщества, а также на круглом столе «Демократическая устойчивость и гибридные угрозы».

Как пишет El Nacional, лидеры европейских стран намереваются послать сигнал «силы и единства» России и США. Одним из наиболее примечательных событий саммита назван визит премьер-министра Канады Марка Карни, который разделяет европейское видение геополитики и системы международной безопасности.

Ранее о своем прибытии в Ереван для участия в саммите сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. По информации украинских СМИ, у него запланированы встречи с премьер-министрами Великобритании, Норвегии, Финляндии и Чехии.

Также ожидается, что украинский лидер встретится на полях мероприятия с премьер-министром Словакии Робертом Фицо после телефонного разговора о вступлении Украины в Евросоюз, который состоялся между ними в начале мая.