Сиквел культовой комедии «Дьявол носит Prada» возглавил американский прокат по итогам выходных. Фильм собрал 77 млн долларов в Северной Америке и 156,6 млн долларов на международных рынках. Общие сборы за первый уикенд составили 233,6 млн долларов, сообщает Variety.

Дебютный результат более чем вдвое превзошёл старт оригинальной картины 2006 года (27,5 млн долларов). Продолжение также заняло четвёртое место по стартовым сборам в 2026 году после «Майкла» (97,5 млн), «Супер Марио: Галактическое кино» (131 млн) и «Проекта „Аве Мария“» (80 млн).

Студия Disney потратила на производство сиквела около 100 млн долларов (без учёта мирового маркетинга). Первый фильм обошёлся примерно в 40 млн. Режиссёр Дэвид Фрэнкел объяснил увеличение бюджета в разговоре с New York Times гонорарами актёров. На экран вернулись Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Сюжет сиквела разворачивается спустя 20 лет: Энди Сакс (Хэтэуэй) возвращается в журнал Runway в качестве редактора отдела материалов под началом Миранды Пристли (Стрип). Критики встретили фильм сдержанно, однако зрители оценили его на «A-» по шкале CinemaScore.

Аналитики связывают успех картины с ностальгией и любовью аудитории к оригиналу, который собрал 326 млн долларов по всему миру и остаётся культурным феноменом для нескольких поколений.

На втором месте уикенда — байопик «Майкл» с 54 млн долларов (падение на 44% со старта). На третьем — анимация «Super Mario Galaxy Movie» (12,1 млн). Четвёртую строчку занял «Проект „Аве Мария“» с Райаном Гослингом (8,5 млн). В топ-5 также вошёл инди-хоррор «Хокум» с Адамом Скоттом (6,4 млн).