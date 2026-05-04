Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова по собственному желанию. Врио руководителя республики назначен экс-председатель Верховного суда региона Федор Щукин.

«Принять отставку главы республики Дагестан Меликова С. А. по собственному желанию», — говорится в указе главы государства от 4 мая.

Щукин будет временно исполнять обязанности руководителя региона «до вступления в должность лица, избранного главой республики Дагестан», говорится в документе.

Как ожидается, выборы главы Дагестана пройдут в сентябре.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила заявление Щукина о прекращении его полномочий председателя Верховного суда Дагестана «в связи с уходом в почетную отставку».

В конце апреля Путин на встрече с представителями Дагестана сообщил о намерении Меликова уйти с поста главы республики после окончания срока полномочий в сентябре в связи с переходом на другую работу. На какую должность перейдет чиновник, президент не уточнил.

На той же встрече Путину предложили выдвинуть на пост главы региона Федора Щукина. Глава государства поддержал эту кандидатуру, назвав его «порядочным, последовательным, честным» человеком. По словам Путина, Щукин «работает принципиально, но бесконфликтно» и «старается учитывать интересы людей». Президент отметил, что главное, чтобы он мог решать, помимо организационных, вопросы «чисто хозяйственного плана».

Федору Щукину 49 лет, он родился в селе Починки Починковского района Горьковской области (Нижегородская область). В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им Н. И. Лобачевского. В 28 лет был назначен мировым судьей в родном селе. В 2013-2020 годах был председателем Семеновского районного суда Нижегородской области. С ноября 2020-го занимал должность заместителя председателя Нижегородского областного суда. В марте 2024 года указом президента был назначен главой Верховного суда Дагестана.

Сергей Меликов возглавлял Дагестан более пяти лет: в октябре 2020 года он стал врио главы региона, спустя год Народное собрание Дагестана избрало его руководителем республики. О том, что он может уйти в отставку, в начале апреля сообщили «Ведомости». Источники издания указывали, что вопрос состоял в том, как менять руководителя региона в ситуации с наводнением в республике.