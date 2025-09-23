Утром 23 сентября на трассе «Иртыш» в Новосибирской области столкнулись три фуры и «Газель». В результате ДТП два автомобиля загорелись, водитель «Газели» погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального МВД в телеграм-канале.

«В результате столкновения произошло воспламенение двух автомобилей: одной из фур и Газели, в настоящее время воспламенение ликвидировано», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 1180-м км автодороги Р-254 на территории Барабинского района.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП и данные погибшего водителя уточняются. В региональном МЧС добавили, что трасса временно перекрыта. Водителям предлагается объезд через населенный пункт Труновское.

Прокуратура Новосибирской области контролирует установление всех обстоятельств произошедшего ДТП.

18 сентября в Красноярском краев в результате столкновения трех большегрузных автомобилей погиб водитель одного из них. Авария произошла накануне на 965 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

В региональном главке МВД уточнили, что 62-летний водитель грузовика Dongfeng выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и допустил столкновение с большегрузом Sitrak под управлением 39-летнего водителя. После этого машины столкнулись со стоящим на обочине автомобилем Sitrak.