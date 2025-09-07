Фраза «пейте три литра воды в день» давно стала почти правилом жизни. Ее повторяют фитнес-тренеры, диетологи, блогеры и офисные коллеги. Но на самом деле у этого совета нет научной основы. Давайте разберёмся, откуда взялась эта цифра, что говорят исследования и как на самом деле понять — достаточно ли вы пьёте.

Откуда пошел миф

Всё началось в 1945 году. Американский Совет по питанию рекомендовал взрослым получать около 2,5 литров жидкости в день. Но в документе была важная приписка: «значительная часть поступает с пищей».

Со временем уточнение «с пищей» исчезло, и совет превратился в популярную формулу: «выпивай 2,5—3 литра чистой воды ежедневно». Так рекомендация о жидкости стала мифом о воде.

Что говорит наука

Европейское агентство по безопасности продуктов (EFSA, 2010) рекомендует 2 л жидкости для женщин и 2,5 л для мужчин. Это всё вместе: вода, чай, супы, овощи, фрукты.

Национальная академия наук США (2004) указывает норму 3,7 л для мужчин и 2,7 л для женщин, но подчёркивает: 20—30% потребности закрывается едой.

ВОЗ не устанавливает жестких цифр. Всё зависит от климата, уровня физической активности и состояния здоровья.

Вывод: универсального правила «3 литра воды» нет. Важен общий баланс жидкости, а не количество чистой воды.

Как тело само регулирует баланс

Наш организм отлично умеет поддерживать водный баланс. Включается два основных механизма:

Жажда — сигнал, что пора пополнить запасы.

Цвет мочи — простой индикатор: светло-желтый = всё в порядке, темный = нужно пить.

Интересно, что исследования показывают: у здорового человека пить «через силу» не имеет смысла — организм сам подсказывает норму (Armstrong et al., Journal of the American College of Nutrition, 2012).

Популярные мифы о воде

«Кофе и чай обезвоживают».

Раньше считали, что кофеин выводит воду. Но современные исследования (Killer et al., PLoS One, 2014) показали: умеренное потребление кофе и чая не нарушает водный баланс.

«Надо пить, даже если не хочется».

Если нет заболеваний, связанных с обезвоживанием, пить «через силу» не нужно. Исключение — жара, интенсивный спорт или болезни, когда жажда может быть притуплена.

«Вода ускоряет обмен веществ».

Да, холодная вода может слегка увеличить энергозатраты (до 30 ккал на литр), но это мизерный эффект. Для похудения важнее питание и активность.

Когда нужно пить действительно больше

— В жаркую погоду.

— При интенсивных тренировках.

— При высокой температуре и потливости.

— При диете с высоким содержанием соли и белка.

— В остальных случаях достаточно слушать организм.

«3 литра воды в день» — миф. Наука подтверждает: организму нужна жидкость, но её источники разные — супы, чай, фрукты и овощи тоже считаются.

Главный ориентир: пейте, когда хочется, следите за цветом мочи, учитывайте нагрузку и климат.

Илья Николаев