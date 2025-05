Академию наук СССР основал в 1725 году Пей Киб Брейт, говорится в статье, одним из авторов которой указан кандидат в членкоры РАН по Отделению сельскохозяйственных наук Кирилл Голохваст. В разговоре с RTVI авторы публикации привели разные версии появления исторического персонажа. RTVI также ознакомился с критикой этой статьи и претензиями к самому ученому.

Выборы новых членов РАН пройдут с 26 по 30 мая 2025 года в ходе Общего собрания членов РАН. Всего зарегистрировано 1808 кандидатов: 353 человека претендуют на звание академика (88 вакансий); 1455 баллотируются на 170 вакансий членов-корреспондентов РАН .

Еще за полгода до выборов некоторые ученые и читатели нашли странное утверждение в научной статье одного из кандидатов в членкоры — Кирилла Голохваста, доктора биологических наук, директора Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН.

В 2024 в журнале Briefings in Bioinformatics в соавторстве с двумя другими учеными у него вышла обзорная статья «Биоинформатика в России: история и современный ландшафт» (Bioinformatics in Russia: history and present-day landscape).

В ней присутствует следующее утверждение:

«Биоинформатику в России (и связанные дисциплины) можно проследить до основания Академии наук СССР (сокращенно АН СССР на русском) Пей Киб Брейтом в 1725 году. Несмотря на то, что много важных достижений было сделано в 1930-40 годы или раньше [32], новейшая история начинается, когда Георгий Гамов оптимистично предложил довольно точный генетический код в письме Уотсону и Крику [33]. (Bioinformatics in Russia (and affiliated disciplines) can be traced back to the founding of the Academy of Sciences of the USSR (abbreviated as AH CCCP in Russian) by Pei Kib Breat in 1725. Although many important advances were made in the 1930 to 40s or earlier [32], the most recent history begins when George Gamow optimistically proposed a fairly precise genetic code in a letter to Watson and Crick [33])».

Одним из первых на это обратил внимание тг-канал Labrats еще в октябре 2024 года. Поиск в Google быстро дает источник — Pei Kib Breat это Петр Первый (Peter the Great), упоминаемый в статье в Nature 1946 года и превратившийся в Pei Kib Breat при некорректном распознавании печатного текста с рукописными пометками.

«Томские авторы Мухаммад Наваз, Игорь Памирский и Кирилл Голохваст указывают, что начало российской биоинформатики было положено еще этим самым Pei Kib Breat. Сей факт не прошел мимо читателей, и в статье были обнаружены как минимум 6 несуществующих ссылок на ненайденные публикации. По таким ключевым признакам можно предположить, что ведущим соавтором томских ученых была некая Крупная Языковая Модель, в просторечии AI-балаболка», — написал в своем блоге математик Евгений Пескин.

Загадочный исторический персонаж Пей Киб Брейт стал привлекать все больше внимания и постепенно превратился в мем, популярный в околонаучных кругах.

«С начала погрома Российской Академии Наук (принято называть «реформа РАН») прошло уже почти двенадцать лет. За это время всякое случалось. Но чтобы апологет туземных наук, поклонник великого Pei Kib Breat, который (как все знают) в 1725 году основал Академию Наук СССР, выдвигался кандидатом в члены этой же Академии, — такое в истории случается впервые», — написал в у себя фейсбуке* основатель «Диссернета» Андрей Ростовцев.

Биоинформатик вице-президент «Сколтеха» Михаил Гельфанд еще зимой нашел в статье другие ошибки и отправил критическое письмо в редакцию журнала. «Пишут, что сегодня 300 лет со дня смерти Pei Kib Breat. А я все жду, когда Briefings in BIoinformatics опубликует мое письмо — три раза переписывал по указаниям редакции, удаляя сильные выражения…», — написал ученый в своем тг-канале в День российской науки 8 февраля.

В письме Гельфанд приводит примеры ошибок в названиях организаций и проектов, неуместной информации, приведенной в статье, и тех сведений, которых наоборот не хватает. «В ней приведена случайная информация (например, целая глава о состоянии рынка IT, индустрии фармацевтики, агротехнологии и биотехнологии), и не дает реального понимания истории и проблем российской биоинформатики, как прикладной (например медицинской генетики), так и фундаментальной (то есть молекулярной эволюции, о которой вообще не сказано ничего)», — говорится в письме. Ошиблись авторы, пишет он, и в описании роли Гамова в открытии ДНК. «В действительности, он этого не делал. Главным вкладом Гамова было понимание того, что должен существовать связывающий ДНК и белки код, а предложенный им код был весьма далек от реальности, что четко описано по приведенной ссылке (33)», — отмечается в письме в редакцию Briefings in BIoinformatics.

RTVI спросил Голохваста, каким образом в статье появился и остался незамеченным Пей Киб Брейт. Он назвал это опечаткой, которую допустил пакистанский соавтор статьи Мухаммад А. Наваз. «Амджад, который был главным автором в этой статье, не туда посмотрел. Такое случается в научной литературе, ничего запредельного в этом нет. Большие ученые с мировыми именами, нобелевские лауреаты тоже иногда отзывали статьи». При этом Голохваст заявил, что в его статье есть ссылка на упомянутую статью с опечаткой в Nature (в действительности ее там нет- прим. ред.).

С RTVI связался и еще один соавтор статьи— Игорь Памирский, который рассказал другую версию. «Эту статью мы писали на русском языке в течение года, все вычитали. Потом приняли решение, что автором-корреспондентом будет Амджад, наш пакистанский коллега. И мы стали править английскую версию, у нас их было несколько. Одну версию мы утвердили, а он послал (в журнал) предыдущую, с ошибками», — пояснил Памирский. По его словам, в русском варианте основателем академии был Петр Великий, и в Pei Kib Breat он превратился без участия статьи в Nature.

«Амджад использовал технический переводчик, и все. Он учит русский язык и сказал: «я с русского языка постараюсь перевести на английский». Английским он владеет в совершенстве, а русским не очень, только сейчас стал разговаривать на тройку. В связи с этим он и использовал технические словари. Мы этому значения не придали, так как всегда в журнал можно внести какие-то правки… «, — отметил Памирский. Он считает, что эта ошибка не искажает суть публикации:

«Я не вижу здесь ничего катастрофического, и драматизировать лишний раз не стоит. Тут главное те знания, которые мы показали в статье. Можно сколь угодно обращать внимание на то, как выглядит человек, в чем он одет. Но самое главное — то, что он несет, что он делает. То же самое касается статей».

В настоящее время статья сохраняется на сайте в исходном варианте, редакция опубликовала лишь «выражение озабоченности», в котором предупреждает читателей о возможных неточностях.

«Стоит отметить, что после того, как статья одобрена рецензентами и принята в печать, версию, подготовленную для печати в журнале (proof) присылают для проверки авторам и дают на это день-два. На этом этапе можно было заметить, что пакистанец послал не ту версию», — прокомментировал на условиях анонимности объяснение Памирского российский ученый, хорошо знакомый с практикой публикации в крупных журналах.

Свои вопросы по статье Голохвасту через RTVI передал и Гельфанд.

«Ни один из авторов этой статьи не имеет серьезных публикаций в области биоинформатики. Почему он решил писать обзорную статью по истории биоинформатики в России? Я худо-бедно знаю всех биоинформатиков России, нет такого биоинформатика Голохваста. Не мог бы он перечислить свои наиболее значимые публикации в области биоинформатики в профессиональных журналах? Руководил ли он когда-либо исследованиями в области биоинформатики, какие результаты, где они опубликованы? В каких международных конференциях по биоинформатике он участвовал?» — задал вопросы Гельфанд.

Как указано в информации о кандидатах на сайте РАН, Голохваст — специалист в области биотехнологии и биохимии растений и автор 730 научных работ, из них 10 монографий, 45 патентов, 542 статей в научных журналах, 207 из которых опубликованы в журналах, индексируемых Web of Science и 296 в Scopus.

Утверждения Гельфанда об отсутствии у него публикаций по биоинформатике Голохваст в разговоре с RTVI назвал «полным враньем». «У меня более 10 лет выходят публикации по биоинформатике, первая в 2013 году, и Михаилу Сергеевичу стыдно не знать эти публикации, хотя бы поизучал вопрос, потом бы что-то говорил. Выборы в академию для меня не являются каким-то важным моментом, чтобы ради него я умирал или врал, или что-то. Не подумайте, что я на них рвусь, я на эти выборы не надеюсь вообще. Для меня это чисто вопрос чести научной», — отметил Голохваст.

При этом люди, которые «ничего не делали», но начинают что-то писать и истерить, вызывают у Голохваста разные эмоции, отметил он. «Конечно, я имею в виду Михаила Сергеевича. Мы не первый раз уже сталкиваемся, негативно, еще когда я про ГМО писал статью. Я не уверен, что все люди отстаивают позиции родной страны при решении каких-то вопросов. Потому что после статьи по ГМО-организмам была такая же реакция — что это такое? Кто это тут вылез?», — добавил ученый и прислал примеры своих публикаций по биоинформатике:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2013/397278

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2016/1462916

https://link.springer.com/article/10.1007/s11816-025-00959-z

https://www.mdpi.com/2076-2607/13/4/854

https://link.springer.com/article/10.1007/s10528-024-10701-z

https://link.springer.com/article/10.3103/S1068367423040110

https://journals.rcsi.science/2500-2627/article/view/144615

https://www.mdpi.com/2223-7747/9/11/1612

«У меня несколько научных направлений. Мне много старших товарищей с академическими званиями, и не только, говорят — ты должен чем-то заниматься одним. Нельзя как ты размазываться, у тебя и тут какие-то работы, и тут. Я говорю — я так не хочу… У меня нет шор и мне периодически получается пролезть в области, в которых у меня не было первичных знаний. А люди, которые в теме, говорят, что этого быть не может», — говорил Голохваст в одном из интервью.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена