Икона Андрея Рублева «Троица», которую в преддверии Рождества привезли в храм Христа Спасителя, пробудет в нем до дня Святой Троицы, 23 июня. Об этом было объявлено во время телетрансляции Рождественской вечерни, которую совершает патриарх Кирилл, передает «Интерфакс».

«Троицу» привезли в храм Христа Спасителя 5 января, заявил ведущий трансляции, завкафедрой церковной истории Московской духовной академии, известный богослов Алексей Светозарский. До этого икона находилась во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. Грабаря.

«Икона Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублева <…> будет пребывать в храме до дня Святой Троицы, или Пятидесятницы. Этот праздник в этом году выпадает на 23 июня», — сказал Светозарский.

Затем икону перевезут в Троице-Сергиеву лавру, добавил богослов.

Источники Русской службы «Би-би-си», близкие к Минкульту, рассказали, что «Троицу» перевезли в храм Христа Спасителя вечером 5 января в двадцатиградусный мороз. По словам собеседников издания, икону установили в обычной витрине без климатического контроля.

Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева в интервью РИА Новости подчеркивала, что хранение «Троицы» в Троице-Сергиевой лавре допустимо только в витрине с климат-контролем при постоянной температуре +19 градусов и относительной влажности 50-55%.

Что происходит с «Троицей»

В июле 2022 года «Троицу» впервые перевезли из Третьяковской галереи, в которой икона хранилась с 1929 года, в Троице-Сергиеву лавру. Памятник живописи XV века по требованию РПЦ выдали для богослужения в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского. В течение двух дней икона находилась в Троицком соборе в специальной витрине.

Реставраторы, искусствоведы и сотрудники Третьяковки утверждали, что транспортировка «Троицы» может привести к необратимым повреждениям. Искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на протокол заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи рассказала, что после пребывания иконы в лавре на ней было обнаружено 61 «существенное изменение». Впрочем, в Третьяковке тогда официально заявили, что «видимых признаков ухудшения состояния» выявлено не было.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин утвердил решение о передаче «Троицы» Русской православной церкви (РПЦ) в ответ «на многочисленные просьбы православных верующих». Икону планировали сначала выставить в храме Христа Спасителя (по словам патриарха — на год), а потом перевезти на постоянное хранение в Троице-Сергиеву лавру. Искусствоведы и сотрудники Третьяковской галереи выступили против передачи, ссылаясь на нестабильное состояние реликвии.

В июне 2023 года «Троицу» перевезли в храм Христа Спасителя, где она оставалась доступной для поклонения до 18 июля. Затем икону доставили в реставрационный центр им. Грабаря, где она находилась в специальном помещении с климат-контролем.

В июле 2023 года Третьяковка и Троице-Сергиева лавра заключили договор, согласно которому «Троица» передается в безвозмездное пользование Русской православной церкви на 49-летний срок. В то же время икона остается в оперативном управлении Третьяковки.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью RTVI предложил разместить «Троицу» в Церкви в честь Сошествия Святого Духа на апостолов в Троице-Сергиевой лавре. По его словам, в Троицком соборе для иконы Рублева «точно климат не создать».