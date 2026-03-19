Трое подозреваемых в похищении двух мужчин были арестованы в Ангарске. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области

По предварительной версии, трое жителей города по предварительному сговору похитили двух человек рядом со зданием на проспекте Карла Маркса, угрожая им холодным оружием. Как отмечает телеграм-канал «112» со ссылкой на местную жительницу, похитители силой усадили мужчин в иномарку.

После этого преступники перевезли похищенных в 7-й микрорайон, где противозаконно удерживали в одной из квартир. Несмотря на это, один из мужчин смог совершить побег, обратился за помощью и привел оперативников в квартиру похитителей, пишет издание «Иркутск онлайн».

По словам представителей полиции, мотивом совершения преступления было получения материальной выгоды в виде выкупа.

При задержании сотрудниками правоохранительных органов один из подозреваемых оказал сопротивление и ранил сотрудника полиции. Возраст задержанных — от 36 до 46 лет, сообщает «Интерфакс».

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о похищении двух лиц, совершенном в составе группы, с угрозой применения насилия, а также о применении насилия в отношении представителя власти.

Суд одобрил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и поместил подозреваемых под арест до 17 мая 2026 года. В настоящий момент продолжаются следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего.