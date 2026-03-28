В Дагестане из-за масштабного наводнения, вызванного мощными ливнями и шквалистым ветром, без света осталось около 60 тыс. человек. Сильнее всего пострадала Махачкала, где подтоплены десятки частных домов, затруднено движение транспорта, отключены свет и вода.

«Дагестан столкнулся с самым настоящим вызовом — сильнейший дождь и шквалистый ветер создали критическую ситуацию во многих районах и городах. Мы готовились к ухудшению погоды. Коммунальные службы на протяжении трех дней расчищали ливневую канализацию, чтобы минимизировать риски подтоплений. <…> Однако фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы», — заявил глава республики Сергей Меликов.

Он не исключил введения режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. «Сейчас оперативные службы работают в усиленном режиме. На ликвидацию последствий стихии брошены максимальные ресурсы», — добавил Меликов, призвав граждан быть осторожными.

В Махачкале на улице Заречной подтоплено около 20 частных домов, эвакуированы 83 человека, в том числе трое детей, спасены четыре человека, сообщили в МЧС. «В связи с выпадением обильных осадков в столице Дагестана произошло подтопление жилого сектора», — сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели используют в своей работе лодки, а также проводят подворовые обходы и оказывают помощь жителям. Потоки воды сносят автомобили — по данным Mash, пострадало уже более 30 машин.

Дождь в Махачкале идет с вечера пятницы и сопровождается ветром с порывами до 24 м/с. Стихия накрыла также Дербент и Дагестанские Огни.

В Хасавюрте рухнул железнодорожный мост — поезд, который чудом не оказался на нем в момент обрушения, не может продолжить движение. В Дербенте затоплены дороги, на склонах потоки переворачивали автомобили. В Махачкале из-за отключения электроснабжения на насосных станциях в отдельных районах прекратилась подача воды.

Из-за непогоды были обесточены 14 районов и частично столица республики. Кроме того, по данным МЧС, без света остаются 132 населенных пункта в восьми муниципальных районах — Левашинском, Сергокалинском, Цунтинском, Кайтагском, Табасаранском, Магарамкентском, Агульском и Чародинском. Причина — замыкания на линиях электропередачи.

В восстановлении электроснабжения задействованы 46 бригад, 138 специалистов и 47 единиц спецтехники, сообщает «Дагэнерго». Вернуть свет гражданам планируется к 21:00 28 марта. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в республике продолжатся до 29 марта.