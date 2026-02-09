Председатель Верховного суда России Игорь Краснов инициировал передачу материалов в Генеральную прокуратуру для проверки двух судей Нижегородского областного суда на предмет возможных коррупционных нарушений. Речь идет о председателях судебных коллегий — Викторе Фомине (по административным делам) и Вячеславе Сапеге (по гражданским делам), пишет «Коммерсант». Поводом послужили данные о наличии у них и их близких родственников активов, происхождение которых не соотносится с официальными доходами.

Сигналом к углубленной проверке стало рассмотрение кадровых вопросов. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 9 февраля отклонила кандидатуру Виктора Фомина на должность заместителя председателя облсуда. Сообщается, что Вячеслав Сапега, также претендовавший на повышение, ранее отозвал свои документы.

По данным «Коммерсанта», в ходе проверки выяснилось, что судья Фомин, ранее занимавший пост прокурора подмосковного Серпухова, а с 2016 года работающий в судебной системе, вместе с супругой в период с 2015 по 2020 год совершил крупные приобретения.

Речь идет о квартире в Нижнем Новгороде площадью 232 кв. м и автомобиле BMW X6. Суммарная стоимость этих покупок, по данным проверки, превысила общий официальный доход семьи за тот же период более чем на 20 миллионов рублей.

Для частичного объяснения происхождения средств Фомин продал принадлежавшую ему квартиру в Видном (Московская область) собственной матери за 14 млн рублей, что было оценено как сделка по завышенной стоимости.

Позже его мать реализовала эту недвижимость уже за 9,5 млн рублей. Особое внимание вызвало то, что мать судьи, 1939 года рождения, проживающая в Саратове, является, по данным проверяющих, владелицей 34 объектов недвижимости в Саратове, Москве и Московской области.

Судья Сапега, работающий в системе с 2008 года и бывший до 2024 года заместителем председателя облсуда, также оказался в центре внимания. В собственности его семьи значатся жилой дом, два дачных строения и два автомобиля (Toyota Camry и Hyundai Solaris). При этом супруги проживают не в своем жилье, а в квартире, принадлежащей теще и зятю судьи. Полученное же от государства служебное жилье они не использовали, но приватизировали.

Проверка также установила, что родители супруги Сапеги, несмотря на пенсионный возраст, владеют значительным имуществом. Теща, не имеющая водительских прав, является собственницей двух автомобилей BMW X5, а также квартир и машино-мест в Нижнем Новгороде и Москве, включая апартаменты в ЖК «Серебряный фонтан».

Тесть владеет коммерческим объектом в городе Лермонтове и еще одним BMW X5. Его задекларированные доходы от предпринимательской деятельности (торговля машинным маслом), по версии проверки, не позволяют совершать подобные приобретения.

Переданные в Генпрокуратуру материалы могут стать основанием для подачи исков о конфискации имущества, признанного приобретенным на незаконные доходы. В отношении самих судей может быть инициирована процедура досрочного прекращения полномочий.

Ранее Игорь Краснов, выступая перед членами Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС), неоднократно призывал к жесткой реакции на любые нарушения закона со стороны судей, акцентируя внимание на недопустимости коррупционных проявлений.