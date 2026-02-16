Бывшего солиста украинской группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко оштрафовали на 200 тысяч рублей, запретили водить машины в течение двух лет и отобрали автомобиль Lexus, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Московской области.

Решение по делу артиста, обвиняемого в управлении автомобилем в нетрезвом виде, принял Химкинский горсуд. При вынесении приговора было учтено, что ранее Криштофоренко уже лишали прав и штрафовали за аналогичное нарушение закона.

Предыдущее наказание было установлено приговором мирового судьи в сентябре 2022 года. Тогда артисту вменили административное нарушение (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) за пьяную езду, выписали штраф на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора с лишним года.

В июле 2025 года Криштофоренко снова попался на пьяном вождении: сотрудники ДПС остановили его Lexus на дороге в Химках, обратив внимание на подозрительный стиль управления автомобилем. Поскольку у артиста присутствовали признаки опьянения, ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

В результате на музыканта завели уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за пьяное вождение для тех, кто ранее уже привлекался за него к административной ответственности (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Согласно приговору суда, Криштофоренко обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, артисту запрещена связанная с вождением транспорта деятельность на ближайшие два года. Автомобиль Lexus, которым он управлял в пьяном виде, по решению суда будет конфискован и обращен в доход государства, как только приговор вступит в силу.

Иван Криштофоренко — один из бывших солистов украинской поп-группы Quest Pistols Show, также выступает под творческим псевдонимом VA.NO. На его сайте указано, что он является «единственным русским участником группы, который исполняет ее главные хиты в России».