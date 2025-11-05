Певица Мэйби Бэйби (настоящее имя Виктория Лысюк) посетила Госдуму и вместе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким отправила гуманитарную помощь в зону военной операции на Украине. В Молодежной организации ЛДПР заявили RTVI, что исполнительница не первый раз поддерживает инициативы партии.

Мэйби Бэйби «давно рядом с ЛДПР», рассказал RTVI куратор Молодежной организации партии и советник Слуцкого Дмитрий Шатунов.

«Она не делает из этого хайп, просто у нее есть позиция — помогать. Мы давно видим, что за ней идет огромное молодое сообщество, и важно, что она использует свое влияние не ради раздувания скандалов, а ради реального дела. В этот раз к нашей гуманитарной помощи, которую мы доставляем еженедельно, присоединилась и Вика», — пояснил он.

По словам Шатунова, ЛДПР открыта к сотрудничеству с теми, кто «хочет помогать людям и стране — неважно, это депутат, школьник, волонтер или популярный артист».

«Главное, чтобы было желание приносить пользу. У Вики Мэйби Бэйби такое желание точно есть» — подчеркнул куратор Молодежной организации партии.

Шатунов также рассказал, что Мэйби Бэйби записала песню на студии в рамках проекта «ЛДПР.Музыка», амбассадором которого также является певица Dead Blonde (Арина Буланова).

«Вика воспользовалась этой возможностью, пообщалась с активистами, и от этого началось новое сотрудничество, которое переросло в общее доброе дело. Конечно, мы слушали песни Мэйби Бэйби — у нее свой стиль, и она действительно близка молодежи», — отметил собеседник RTVI.

Слуцкий и Мэйби Бэйби приняли участие в акции по отправке гуманитарной помощи — квадрокоптеров, оптических прицелов и средств индивидуальной защиты — в зону СВО во вторник, 4 ноября, в День народного единства. Гумпомощь предназначена для военных танкового батальона «Волга» и 3-го армейского корпуса. «Спасибо Вике за ее поддержку и настоящее дело. С праздником!» — говорится в сообщении в телеграм-канале Молодежной организации партии.

Кроме того, 4 ноября Мэйби Бэйби опубликовала в своем канале фотографии, сделанные в Госдуме. Она не рассказала подробности своего визита в нижнюю палату парламента, ограничившись шутливой подписью: «Обсудили законопроект о введении налогов на диссы без панчлайнов».

После участия в акции по отправке гумпомощи Викторию Лысюк внесли в базу украинского сайта «Миротворец», пишет «Постньюс». Авторы портала обвинили певицу в «пропаганде войны», «публичной поддержке убийств граждан Украины», «соучастии в преступлениях против Украины и ее граждан», а также в снабжении и финансировании российских Вооруженных сил и участии в мероприятиях, направленных на героизацию бойцов и ветеранов СВО.

Конфликт с Инстасамкой

В начале июля рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) упрекнула Мэйби Бэйби и певицу Дору (настоящее имя Дарья Шиханова) в том, что они исполняют песни, которые были написаны артистами, покинувшими Россию или активно критикующими ее. Кроме того, Зотеева обвинила Лысюк в пропаганде наркотиков, связях с «экстремистскими движениями» и неуважении к патриотической публике.

В октябре телеграм-канал Mash сообщил без ссылки на источник, что в результате интернет-конфликта с Инстасамкой Мэйби Бэйби якобы внесли в «списки нежелательных в РФ артистов — предварительно, за пропаганду ЛГБТ*, негативное влияние на молодёжь, призыв сжигать спортзалы школ, песни про инцест, суицид, насилие, педофилию и прочий запрещённый контент». Это может грозить срывом концертного тура певицы, говорится в публикации. На момент публикации об отмене выступлений Мэйби Бэйби, запланированных на ближайшее время, не сообщалось.

Сама Лысюк утверждает, что не поддерживает и не пропагандирует ЛГБТ*. «Мальчики любите девочек, девочки любите мальчиков и не ведитесь на провокации», — написала она в своем телеграм-канале 30 октября.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено