Сотрудники московского метрополитена теперь могут проводить выборочный досмотр мобильных телефонов и других электронных устройств пассажиров. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Новые меры вводятся в соответствии с приказом Минтранспорта России от 4 февраля 2025 года за номером 34 и «могут быть применены дополнительно к действующим мерам безопасности в случае необходимости», отметили в пресс-службе.

Текст документа, утвержденного ведомством, определяет, что досмотр аудио- и видеотехники, мобильных телефонов и персональных компьютеров подразумевают их включение и проверку работоспособности.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о начале проверок телефонов на входе в московское метро, что аналогично практике, ранее введенной в Санкт-Петербурге.

В петербургском метрополитене на эскалаторах уже в течение нескольких недель транслируется объявление, информирующее пассажиров об их обязанности по требованию сотрудников службы транспортной безопасности продемонстрировать работоспособность своих электронных устройств. Указанные действия, как сообщается, вызывают удивление у петербуржцев и гостей города.

В ходе программы «Прямая линия» на телеканале «Санкт-Петербург» вице-губернатору Кириллу Полякову был задан вопрос о причинах требования к пассажирам показывать включенные смартфоны.

В своем ответе он пояснил, что метрополитен, наравне с аэропортами, вокзалами и другими объектами, является зоной повышенной транспортной безопасности, в связи с чем там действуют усиленные меры контроля. Поляков пояснил, что проверка не подразумевает изучения содержимого устройств.

«Время непростое. Прошу жителей Санкт-Петербурга, гостей нашего города, отнестись к этому с пониманием. Никто там ничего не проверяет. У кого там что установлено, все равно никто это не смотрит. Просят просто включить экран, при этом не надо снимать даже блокировку. Включили экран, показали, что это телефон, а не что-то другое и, соответственно, пошли дальше», — сказал вице-губернатор.

Как писала «Российская газета», служба транспортной безопасности Петербургского метрополитена начала еще летом 2025 года выборочно задерживать на входе пассажиров, не способных подтвердить исправность проносимой электронной и бытовой техники, и не допускать их на станции.

Пассажирам с разряженными устройствами при этом не разрешалось подключать их к электрическим сетям метро для подтверждения безопасности. В первую очередь это коснулось владельцев ноутбуков. Также не пропускались пассажиры с мониторами от стационарных компьютеров, которые не могут функционировать без системного блока. Такие меры объяснялись все тем же приказом Минтранса.

При этом пассажирам с новой техникой в заводской упаковке сотрудники метрополитена рекомендовали воспользоваться такси.

Адвокат Михаил Салкин в интервью Радио РБК заявил, что сотрудники метрополитена не обладают полномочиями налагать штраф на пассажира за отказ включить смартфон при досмотре, так как не являются сотрудниками полиции. По его словам, требование продемонстрировать работоспособность устройства соответствует законодательству о транспортной безопасности и если человек отказывается пройти досмотр, то ему вправе отказать в прохождении в метро.

«Если вы их требования, даже законные, не исполняете, вас просто не пропустят в метро. Но это не значит, что вы совершаете административное правонарушение», — отметил он.

На вопрос о порядке действий в случае требования разблокировать телефон, а не просто показать работающий экран, адвокат посоветовал отказаться и вызвать полицию, поскольку требование предоставить доступ к личному устройству является незаконным.

Салкин также обратил внимание на ситуацию с разряженными смартфонами, указав на отсутствие ясности в действиях пассажиров в таком случае. По его мнению, метрополитен мог бы предусмотреть возможность кратковременной зарядки устройства для его проверки.