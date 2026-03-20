Хамовнический районный суд Москвы изъял в пользу государства имущество экс-председателя заксобрания Иркутской области Виктора Круглова и его родственников на общую сумму в 11,2 млрд рублей. Активы, согласно судебного решению, были нажиты коррупционным путем.

«У ответчиков были изъяты доли участия в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, ценные бумаги общей стоимостью свыше 10 млрд рублей. Кроме этого, изъяты денежные средства, размещенные на счетах в банках, на общую сумму 1 230 089 271,73 рублей», — говорится в заявлении суда.

Ответчиками по делу выступили сам Круглов, его супруга и двое детей, бывший гендиректор АО «Саянскхимпласт» Николай Мельник, а также аффилированные юридические лица — ООО «Вектор» и ООО «Саянскгазобетон».

В мае 2025 года по иску прокуратуры в государственную собственность уже были переданы предприятия АО «Саянскхимпласт», «Саянскгазобетон» и ООО «Вектор». «Коммерсантъ» тогда писал, что стоимость активов АО «Саянскхимпласт» составила более 92 млрд рублей.

Сам Круглов с 1987 года работал на заводе «Саянскхимпром» в Иркутской области — градообразующем предприятии города Саянска и крупнейшем в стране производителе поливинилхлорида, который применяется в строительстве и промышленности.

Как отмечается в иске, в 1997 году Круглов, став гендиректором, перевел акции завода на подконтрольные ему структуры, а затем на базе активов «Саянскхимпрома» создал новое предприятие — АО «Саянскхимпласт».

По данным Генпрокуратуры, именно через эту схему главный фигурант дела стал фактическим владельцем завода с активами на 78,8 млрд рублей и годовой выручкой около 25 млрд рублей.

«Коммерсантъ» отмечает, что Круглов в период, когда был депутатом иркутского заксобрания, скрыл сведения о принадлежности ему АО «Саянскхимпласт».